River vs. Boca : Pablo Pérez denunció que nunca lo atendió un médico de la Conmebol

Indignado y bastante molesto, así se mostró Pablo Pérez a la salida de la clínica a donde llegó para hacerse los controles oculares sufridos en la previa del River Plate vs. Boca Juniors. El capitán xeneize aseguró que jugar en el Monumental es un peligro.

"Cómo vamos a ir a una cancha donde no me brindan seguridad. ¿Qué pasaba si jugábamos y ganábamos? ¿Quién me saca de ahí? Dime quién me saca, porque la gente estaba loca antes de entrar. Imagínense si íbamos, ganábamos y dábamos la vuelta en su cancha. Me matan", señaló Pablo Pérez.

Y agregó: "Tengo mi señora, tres hijas, llegué a mi casa y mi hija mayor me abrazó y estaba llorando. Es una vergüenza. Yo no puedo jugar al fútbol así, en una cancha donde pude morir".

Pablo Pérez calificó como "vergüenza" que el partido haya estado cerca de jugarse y Guillermo Barros Schelotto lo estuvo llamando. "Me dijo 'ven que se juega' -contó el capitán de Boca Juniors- yo estaba con el ojo hinchado, irritado, no veía nada. Iba a jugar igual porque nos estaban obligando pero yo no podía jugar".

La acusación más fuerte que hizo Pablo Pérez a la salida de la clínica fue contra el médico de la Conmebol. "¿Quién es el médico de la Conmebol? No lo conozco. No me vino a ver nunca el médico de Conmebol. Fue al vestuario y firmó un papel en el que aseguró que yo estaba en condiciones de jugar. Es una vergüenza".