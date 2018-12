River vs. Boca: presidente 'millonario' aseguró que fue amenazado de muerte por hinchas 'xeneizes'

A pocos días del River Plate vs. Boca Juniors, el presidente del conjunto 'millonario' realizó una grave denuncia. Rodolfo D'Onofrio aseguró que un gran número de hinchas 'xeneizes' lo amenazaron de muerte.

¿Si cedí alguna vez con los barras? No le quepa la menor duda. Y me está pasando ahora. Tengo 200 o 250 hinchas de Boca que me dicen que me van a matar", declaró Rodolfo D'Onofrio una entrevista para el diario "El País" de España.

El presidente de River Plate también fue enfático al decir que no conoce a los barras bravas del ‘Millonario’. Además, dijo que no sabía cómo se encontraron 300 entradas en la casa de uno de los jefes de los Borrachos del Tablón.

“Los de River están cien por cien conmigo. No la barra brava, la gente. Yo ni conozco a la barra brava, jamás los traté. Lo único que quiero es que no estén más. Juro por mis hijos que no tengo ninguna relación con los barristas”, concluyó D'Onofrio.