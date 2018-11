River vs. Boca: "No tuvimos una previa lógica de una final", dijo Barros Schelotto El responsable técnico de Boca Juniors aseguró que sus dirigidos no se encontraban en condiciones adecuadas para afrontar la final contra River Plate

El responsable técnico de Boca Juniors aseguró que sus dirigidos no se encontraban en condiciones adecuadas para afrontar la final contra River Plate. (Foto: captura de video)