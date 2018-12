Boca vs. River EN VIVO: el once confirmado del cuadro 'xeneize' para la final de la Libertadores | FOTOS River Plate vs. Boca Juniors se enfrentarán por la final de la Copa Libertadores 2018. Este es el once que enviará Guillermo Barros Schelotto

- / - Esteban Andrada será el arquero titular. (Foto: AFP) - / - Julio Buffarini será el lateral derecho. (Foto: Planeta Boca Juniors) - / - Carlos Izquierdoz será uno de los centrales. (Foto: AFP) - / - Lisandro Magallán completa la dupla de centrales. (Foto: AFP) - / - Lucas Olaza será el lateral por izquierda. (Foto: AFP) - / - Nahitan Nández estará en el mediocampo de Boca Juniors. (Foto: AFP) - / - Wilmar Barrios es inamovible en el once de Boca Juniors. (Foto: AFP) - / - Pablo Pérez es el capitán de Boca Juniors. (Foto: AFP) - / - Cristian Pavón se recuperó y será titular ante River Plate. (Foto: Reuters) - / - Dario Benedetto estará en el ataque. (Foto: AP) - / - Sebastián Villa irá por el extremo izquierdo. (Foto: AFP) - / -