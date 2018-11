River vs. Boca EN VIVO: Pablo Pérez descartado para disputar la final de la Copa Libertadores | VIDEO

River Plate vs. Boca Juniors no pudo jugarse debido a los incidentes con el bus del equipo 'xeneize'. Tras ello, Conmebol decidió suspender el partido y reprogramarlo para mañana. No obstante, el equipo azul y oro no podrá contar con su capitán, principal agraviado del episodio ocurrido en las inmediaciones del Estadio Monumental.

La final de la Copa Libertadores quedó manchada por el incidente que sufrieron los jugadores de Boca Juniors en el bus que los trasladaba al Estadio Monumental.

Cuando se encontraban a unas cuadras, el bus fue apedreado, hecho que desbordó a la policía, quienes lanzaron gases lacrimógenos para calmar a los hinchas.

Debido a que el bus estaba roto, estos gases se metieron y lastimaron a los jugadores de Boca Juniors. Pablo Pérez fue el principal agraviado, ya que tuvo úlcera por un vidrio que se le metió en el ojo.

Tras ello, los médicos le informaron a los periodistas de Fox Sports que Pablo Pérez está descartado para jugar el partido de este domingo en el Estadio Monumental, a las 3:00 p.m.