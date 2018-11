El River Plate vs. Boca Juniors pasó de la algarabía a la tensión. El bus que trasladó al plantel 'xeneize' sufrió un cobarde ataque que dejó a varios jugadores heridos.

Uno de los más afectados fue Pablo Pérez, quien tuvo que ser trasladado a un clínica para que lo atiendan. El volante tiene restos de vidrio en el ojo producto del ataque que sufrió el bus de Boca Juniors.

Pero ese no fue el único incidente porque en los exteriores del estadio miles de hinchas de River Plate intentaron ingresar a la fuerza. Esto desató un enfrentamiento con la policía.

River vs. Boca: peleas, lunas rotas, disparos y lo que está dejando la final de la Copa Libertadores. (Video: ESPN)

El River Plate vs. Boca Juniors se convirtió en un verdadero escándalo. La postura de Boca Juniors es no jugar este partido porque sus jugadores no están condiciones para saltar al campo de juego.