River vs Nacional en vivo: el Millonario y el Bolso se enfrentan por la fecha 4 del grupo H de la Copa Libertadores 2024. Conoce todos los detalles del encuentro, a qué hora juegan, cuándo y dónde, en qué canal transmiten por televisión y cómo ver online, entre otros detalles.

A QUÉ HORA JUEGA RIVER VS NACIONAL

El partido se juega el martes 7 de mayo, desde las 21:00 horas de Argentina y Uruguay (19:00 de Perú), en el estadio Gran Parque Central de Montevideo.

DÓNDE VER RIVER - NACIONAL

La transmisión del River vs Nacional vuelta 2024 por Copa Libertadores se puede ver a través del canal Fox Sports en Argentina, mientras que ESPN televisa en Uruguay, Perú y el resto de Sudamérica.

STREAMING NACIONAL-RIVER

River vs Nacional también se puede seguir vía streaming en DirecTV GO (DGO), Star Plus, Flow y Telecentro Play.

El Millonario, en búsqueda de su quinta Libertadores tras el histórico título de 2018 frente a su archirrival Boca Juniors en el Bernabéu, tendrá ante Nacional de Uruguay, un tricampeón de la Copa y segundo en el H con 6 puntos, una parada de cuidado el martes en Montevideo.

Con 9 unidades en el bolsillo, la victoria en el Gran Parque Central le entregará al plantel dirigido por Martín Demichelis no sólo el boleto a los octavos, también confirmará su candidatura a la final de noviembre en Buenos Aires, y más aún en medio de un escenario de flaquezas de varios clubes brasileños, incluido el campeón defensor Fluminense.