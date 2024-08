River vs Talleres En vivo HOY - Octavos Copa Libertadores: a qué hora juegan y dónde ver GRATIS

River vs Talleres En vivo - Copa Libertadores 2024

River visita a Talleres de Córdoba por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. Conoce todos los detalles del partido y sigue la transmisión en vivo.

Cuándo juega River vs Talleres

El partido de ida de River vs Talleres por los octavos de final de la Copa Libertadores se disputa el miércoles 14 de agosto de 2024 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

¿A qué hora juega River vs Talleres?

El partido de River vs Talleres inicia a las 21:30 horas de Argentina (19:30 de Perú). Mira los horarios por país para seguir el compromiso.

Perú – 7:30 PM

España - 2:30 AM jueves 15

México – 6:30 PM

Colombia – 7:30 PM

Ecuador – 7:30 PM

Chile – 8:30 PM

Bolivia – 8:30 PM

Venezuela – 8:30 PM

Argentina – 9:30 PM

Uruguay – 9:30 PM

Brasil – 9:30 PM

Dónde ver River vs Talleres ida - Copa Libertadores

El partido de River vs Talleres se en Argentina por Fox Sports y Telefe. En Perú y otros países de Sudamérica se puede ver a través ESPN en DirecTV, Movistar TV, Claro TV y otros operadores de cable, mientras que Disney Plus y DirecTV GO (DGO) son algunas de las plataformas de streaming que transmiten el encuentro.