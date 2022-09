“Es como una Ferrari histórica. Te paras al lado de él y tienes una sensación de ¡wow!”, confesó alguna vez. “Si pierdes contra él siendo segundo, también te puedes sentir como ganador”, afirmó orgulloso en otra oportunidad. Más allá de la polémica que los involucró junto al tema del Balón de Oro 2020, Robert Lewandowski nunca ocultó su admiración y respeto por Lionel Messi. Pero hoy, el polaco está en el Barcelona -y Leo en el PSG- con el único objetivo de hacer historia en un Barza que justamente se sentía huérfano sin el argentino. Y eso significa, obviamente, quitarle cuantos récords pueda al gran ídolo azulgrana.

‘Tito’ juega con la ambición de un juvenil y la sabiduría de un veterano que está a punto de cumplir cumplir 34 años (21 de agosto). Y eso lo hace uno de los delanteros más letales del mundo -detrás del ‘cyborg’ Erling Haaland-. Este sábado marcó un doblete en la goleada (3-0) sobre el Elche para poner al conjunto de Xavi Hernández en la punta de LaLiga Santander momentáneamente con 16 puntos, uno más que el Real Madrid que visitará este domingo al Atlético de Madrid en un derbi en el que puede tropezar.

A los 13 minutos, Robert provocó la expulsión del defensor central Gonzalo Verdú tras un pique en solitario que lo dejaba solo frente al arco . Media hora más tarde (33′), empujó un centro rasante de Alejandro Balde aunque aún hay polémica en España por si el tanto fue en posición adelantada. En el inicio del segundo tiempo (47′), luego del golazo que anotó Memphis Depay (41′), pescó un rebote en el área para sentenciar el partido y sumar un nuevo doblete en su haber.

“Lo que me ha sorprendido es la faceta humana. Es humilde y profesional. De lo otro no teníamos dudas”, volvió a elogiar Xavi Hernández a su jugador. No es la primera vez que habla del lado humano de Lewandowski, tampoco de su faceta goleadora. Robert es experto en meterse a ese estanque lleno de cocodrilos que es el área como si fuera su propia casa y salir victorioso.

El arranque del polaco en esta nueva temporada no sorprende. Anotar goles en su rutina. Aunque sus números no dejan de ser increíbles. Lleva en total once goles en once partidos, contando los seis por el torneo doméstico y los dos por Champions League . Con esa cifra igualó a Neymar y se puso a tres de Erling Haaland, quien es el máximo goleador de Europa en lo que va de la campaña 2022-23.

1 Erling Haaland 14 goles con el Manchester City 2 Robert Lewandowski 11 goles con el Barcelona 3 Neymar 11 goles con el PSG 4 Kylian Mbappé 10 goles con el PSG 5 Cody Gakpo 9 goles con el PSV

Pero más allá de la tabla en la que se mide con los mejores del continente, Robert acaba de meterse en la historia de la liga española. Con su primer tanto, se sumó a la lista VIP de jugadores que festejaron siete veces en sus primeros seis juegos ligueros. Di Stéfano (1953), Sócrates (1953) y Kubala (1951) también están. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? No.

Lewandowski tiene ocho goles en seis partidos de LaLiga con el Barza, y es el actual ‘Pichichi’ por encima de Iago Aspas (5). Un arranque frenético, brutal. El ‘9′ tiene un promedio de 1.3 tantos por encuentro. De seguir con ese ritmo, y si no se pierde ninguno de los 32 encuentros que quedan, el polaco podría llegar hasta los 50 goles en una misma campaña e igualar -¿por qué no superar?- el récord goleador más grande que tiene Lionel Messi.

En la temporada 2011-12, Leo fue el máximo goleador del certamen con 50 festejos, una cifra inédita hasta el momento. El argentino, en esa oportunidad, lo hizo en 37 partidos y 3267 minutos jugados; es decir, cada vez que jugó casi siempre completó los 90 minutos. Un promedio de un gol cada 65 minutos. Hoy, Robert tiene un mejor registro: un tanto cada 56 minutos.

Lewandowski dejó el Bayern Múnich con 34 años para asumir el gran reto de ‘revivir’ a un Barcelona deprimido sin Lionel Messi. “Estoy hambriento, quiero hacer historia acá”, dijo en su presentación. Y en ese camino, también irá por algunos récords del rosarino.

¿Qué récords de Messi podría superar en su primera temporada?