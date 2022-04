El último viernes primero de abril, se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022. La selección de Polonia, donde juegan figuras como Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny, Piotr Zieliński, entre otros, conocieron a sus rivales.

Tras los emparejamientos, el capitán de la selección polaca, Lewandowski, les envió un mensaje a las selecciones de México, Argentina y Arabia Saudita mediante su cuenta oficial de Twitter.

“¡Argentina, Arabia Saudita, México! Nos vemos en noviembre. No puedo esperar”, fue el mensaje de Robert Lewandowski, ganador del último premio The Best entregado por la FIFA.

Recordemos que la selección dirigida por Czesław Michniewicz, debuta ante México en el Mundial de Qatar 2022 el 22 de noviembre, posteriormente, enfrentará a Arabia Saudita y cerrará su participación en la fase de grupos midiendo fuerzas ante la Argentina de Lionel Messi.

CUÁNDO ES EL MUNDIAL 2022

El Mundial Qatar 2022 se abrirá el lunes 21 de noviembre y la fase de grupos durará doce días con cuatro encuentros por jornada. Los octavos de final se jugarán del 3 al 6 de diciembre; los cuartos del 8 al 10 y las semifinales el 13 y el 14. El partido por el tercer puesto será el sábado 17 y la final al día siguiente en el estadio de Lusail.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...