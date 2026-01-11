Robert Lewandowski fue reconocido como ‘Atleta del Siglo’ por la Federación Polaca de Fútbol, un galardón que subraya su enorme trayectoria tanto a nivel de clubes como con la selección de Polonia. El delantero del FC Barcelona, a pesar de no poder asistir en persona a la gala por encontrarse en Yeda (Arabia Saudí) disputando la final de la Supercopa de España, conectó por videoconferencia para agradecer el premio mientras su esposa, Anna Lewandowska, lo recogía en su nombre.

En un emotivo discurso, Lewandowski expresó su profunda gratitud hacia todos los que han sido parte de su carrera: entrenadores, compañeros, cuerpo técnico, aficionados y su familia. Para él, el reconocimiento representa un testimonio del esfuerzo colectivo y del impacto que ha tenido su dedicación en el fútbol, tanto dentro como fuera de su país natal.

Más allá de la ceremonia, el delantero polaco dejó una clara declaración de intenciones sobre su futuro profesional: prometió que mientras siga siendo capaz de “correr más que la mayoría” de los presentes, no piensa en retirarse, reafirmando su voluntad de seguir compitiendo al máximo nivel y posponiendo cualquier posible despedida de las canchas por ahora.

Este reconocimiento llega en un momento en el que Lewandowski continúa siendo una pieza clave para el Barça, aún en una etapa avanzada de su carrera. A sus 37 años, el goleador sigue activo y motivado, con ganas de contribuir a más éxitos tanto en el club como con su selección, desafiando el paso del tiempo con una mentalidad competitiva intacta.