Robert Lewandowski brindó una conferencia de prensa, este lunes, al arribar a la concentración de la selección polaca. El ‘9′ del Barcelona se refirió a su adaptación a la Ciudad Condal, sus apreciaciones sobre el rumbo del club, de la felicidad de jugar por su selección y de la oportunidad de ganar el Balón de Oro 2022.

El delantero comenzó refiriéndose a su estancia en el Barcelona y su adaptación en el club. “Me siento muy a gusto en el Barça, no solo por el club, sino también por el ambiente. Mis compañeros, la plantilla todo el mundo me trata bien. Todo me hace sentirme un privilegiado en el FC Barcelona. Es como tener juguetes nuevos en mis manos y jugar con ellos”, indicó.

“El partido contra el Bayern fue una lección para nosotros. Antes de comenzarlo no esperábamos poder imponer nuestro estilo y crear muchas ocasiones. Ahora sabemos que podemos. Este partido demostró que podemos hacer eso y crear ocasiones en partidos complicados”, señaló sobre la derrota del Barcelona frente al Bayern en la Champions League.

El delantero de 34 años evidenció sus deseos de ganar el Balón de Oro. “Sé que el FC Barcelona es el equipo donde más jugadores han ganado el Balón de Oro. Creo que el camino al Balón de Oro es más corto desde el Barça que desde el Bayern”, expresó.

Sin duda, el traspaso de ‘Lewa’ de la Bundesliga a LaLiga tuvo un impacto mediático en ambas competiciones. En esta ocasión Robert pudo comparar ambas ligas y reconoció que la liga alemana es más física.

“En LaLiga hay varios partidos que algunos equipos se los pasan defendiendo, como el partido contra el Elche. Se nos hizo difícil porque el Elche estaba muy bien posicionado en defensa. Afortunadamente hice dos goles y ganamos. La Bundesliga es más física. En España hay muchos equipos que intentan y quieren jugar un estilo de fútbol especial”, reveló.

Por último, se refirió a las sensaciones que lo invaden al colocarse la camiseta de la selección de Polonia. “El hecho de que muchas cosas hayan cambiado en los últimos meses no me afecta personalmente. Siempre estoy feliz de participar con mi país. Siempre son buenos momentos”, sentenció.