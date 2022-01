Las palabras, en algunas ocasiones, difieren de los actos. La FIFA entregó los premios The Best a los jugadores más destacados y Robert Lewandowski fue galardonado como el mejor jugador por segundo año consecutivo. Los capitanes de cada selección votan por el futbolista que consideran fue el más destacado y la votación de Lionel Messi no pasó desapercibida.

Luego de darle el premio al delantero del Bayern Munich, la FIFA dio a conocer las votaciones de los capitanes, entrenadores y periodistas de cada país, incluyendo al líder de la Selección Argentina.

En esta nueva edición de la gala, la ‘Pulga’ priorizó a dos de sus compañeros en el PSG en la actualidad: colocó a Neymar en primer lugar y a Kylian Mbappé en la segunda casilla. En tanto, en la tercera ubicación, inscribió al francés Karim Benzema, delantero del Real Madrid, quien hasta hace poco era su rival directo en LaLiga de España.

Lo curioso dentro la elección de Messi fue que, recogiendo su séptimo Balón de Oro, el argentino solicitó uno para el polaco de forma retroactiva. Sin embargo, Leo decidió no votar por Lewandowski en ninguna de las tres opciones que tenía para el The Best.

Ante eso, el dos veces ganador del premio de la FIFA decidió dar su opinión a los medios de comunicación: “Me alegraron sus declaraciones, aunque ahora haya sido un poco diferente. Habría que preguntarle a él sobre sus votos. No debe estar enfadado conmigo, quizá en lo deportivo, pero no en lo privado”.

Si bien el comentario del seleccionado de Polonia fue entre risas, también aclaró que para el Messi estuvo dentro de los mejores. “Yo sí lo voté en segundo lugar”, acotó.

Cabe destacar que, Robert Lewandowski votó por Jorginho - campeón de la Champions League y Eurocopa - en primera posición. Su votación para el segundo y tercer lugar la tuvieron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo respectivamente.