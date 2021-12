Robert Lewandowski, recientemente, brindó unas polémicas declaraciones a un medio polaco en las cuales afirmada que “me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías”, sobre el discurso que dio Lionel Messi en la gala del Balón de Oro 2021. Ahora, el ariete del Bayern Múnich salió al frente para aclarar dicha situación y manifestó que malinterpretaron lo que dijo.

“Se están malinterpretando. Nunca dije que las palabras de Messi no fueran sinceras. Al contrario. Su discurso en el acto de París, en el que expresó que, en su opinión, me merecía el Balón de Oro 2020, me conmovió y me hizo feliz de verdad”, precisó en una conferencia de prensa.

“Con mi declaración, solo quería expresar que, por supuesto, estaría muy feliz si se escucharan las palabras de Messi. Respeto y aprecio a Lionel Messi más allá de toda medida y una vez más lo felicito por ganar el Balón de Oro 2021″, añadió.

¿Qué había dicho Lewandowski?

“Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías. Sin embargo, no me entusiasma tener ese premio”, fueron las palabras de Robert Lewandowski. “Hubo tristeza, no tengo nada que esconder. No puedo decir que esté satisfecho sino todo lo contrario. Me siento insatisfecho”, agregó.

Chocará contra Barcelona

En Alemania, Robert Lewandowski será nuevamente titular en Bayern Múnich para enfrentar al Barcelona por la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El partido está programado para este miércoles 08 de diciembre desde las 3:00 p.m. de Perú.

