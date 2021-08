Conforme a los criterios de Saber más

No es ninguna sorpresa que Robert Lewandowski haya marcado un nuevo gol con el Bayern Múnich en el último partido del cuadro alemán. Sin embargo, lo que sí es sorprendente en la constancia que ha tenido el polaco en los últimos años al más alto nivel del fútbol mundial. El nombre de este ‘9’, además, ahora no solo aparece con su reporte goleador, sino también por la información sobre un interés para cambiarse de equipo. Medios alemanes han informado que el atacante bávaro aún tiene la posibilidad de moverse en este mercado de pases.

En la final de la Supercopa de Alemania, donde se enfrentaron el Bayern Múnich, como campeón de la liga alemana, y el Borussia Dortmund, como campeón de la Copa de Alemania, el ‘9’ del equipo bávaro marcó 2 goles para sellar la victoria de su club. Así, el Bayern Múnich consiguió su primer título en la temporada 2021-22 de la mano del nuevo entrenador, Julian Nagelsmann, el DT más joven de Alemania por el que el equipo bávaro pagó 30 millones de euros.

Robert Lewandowski, como ya nos tiene acostumbrados, siguió demostrando que es, quizás, el mejor jugador del mundo después de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. ¿Cuáles son los logros de Lewandowski y por qué es –de nuevo– uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro en esta temporada?

Robert Lewandowski, una máquina de hacer goles

Hay un récord que Lewandowski i está por conseguir si todo sigue su curso y que, una vez más, haría que su leyenda se amplíe en el fútbol alemán: ser el jugador que más veces consecutivas anotó en el Bayern Múnich.

Y es que el polaco lleva 14 partidos seguidos anotando como mínimo un gol. Este récord le pertenece aún a Gerd Müller, el atacante alemán recientemente fallecido quien llegó a anotar en 16 ocasiones consecutivas.

Sin embargo, este no es el único récord que el ‘9’ de Polonia ha logrado. El delantero es también el mayor goleador extranjero en la historia de la Bundesliga. El récord le pertenecía a Claudio Pizarro con 196 goles, pero en marzo del 2019, Lewandowski lo rompió.

Dortmund vs Bayern: Robert Lewandowski anotó el gol del 1-0 en la Supercopa de Alemania

Así, el polaco se volvió en el extranjero más goleador y está también en la lista de los jugadores con más anotaciones en el fútbol alemán de toda la historia. Tan solo en el 2020, el polaco anotó la suma de 43 goles en todo el año, lo que le consiguió llevarse 6 títulos en un año, pues el club alemán ganó todo a nivel nacional, europeo y mundial.

Todos estos logros se dieron con un Bayern Múnich impecable: Neuer como una barrera en el arco, una defensa sólida con laterales rápidos y con buen juego; un mediocampo joven, dominante y muy prometedor; extremos muy agresivos y veloces y, por supuesto, en la cabeza estaba Robert Lewandowski.

La máquina de goles polaca no solo ha anotado 3 goles en dos partidos, sino que lo ha hecho frente a su ex equipo: el Borussia Dortmund. Con los dos goles en la Supercopa alemana, Robert Lewandowski ha llegado a anotar 24 goles en 24 partidos ante el equipo de la ciudad de Dortmund. Así, el delantero ha comenzado una temporada que pinta a ser muy competitiva en Europa.

(Foto: Instagram Robert Lewandowski)

Delantero polaco milita en el Bayern Munich desde la temporada 2014-2015. (Foto: AFP)

Robert Lewandowski, ¿el tercer mejor futbolista del mundo?

Sin embargo, ¿esto lleva a Lewandowski a ser el mejor del mundo? Con números fríos, y dejando de lado a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, sí. Y es que el polaco está en el podio de la lista de los futbolistas más goleadores del siglo XXI con 466 goles. A la cabeza está Cristiano Ronaldo con 778 tantos y en segundo lugar Lionel Messi con 753.

Así, Lewandowski se posiciona, por lo menos, como el tercer mejor atacante de los últimos tiempos y, si se pone el récord por posiciones, el polaco sí es el mejor delantero centro neto del mundo. Tan solo en el 2020, Lewandowski anotó 47 goles y ganó 6 títulos con el Bayern Múnich en una sola temporada. Todo ello en un año donde no se jugó ninguna competición a nivel de países, por lo que todo su esfuerzo se concentró en el club alemán.

Lewandowski era, sin ninguna duda, el principal candidato a ganar el Balón de Oro. Sin embargo, por la pandemia generada por la COVID-19 la premiación se vio cancelada y, por lo tanto, el polaco se quedó sin la posibilidad de haber ganado ese premio.

Sin embargo, sí consiguió el premio FIFA The Best, fue elegido como el MVP de la UEFA y ganó la Bota de Oro al ser el jugador con más goles en la temporada. En el 2021, con una situación aparentemente más controlada y con un regreso a una normalidad a paso muy lento, el ‘9’ polaco podrá intentar luchar por el mayor premio individual entregado a nivel mundial.

2⃣4⃣ goles en 2⃣4⃣ partidos contra Dortmund.@lewy_official es un ser especial. 🔥#MiaSanMia pic.twitter.com/y7iMxKvIxH — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 19, 2021

Robert Lewandowski el Balón de Oro

Anotar 47 goles y haber ganado 6 títulos en una temporada no le ha alcanzado para ser ganador del Balón de Oro. Y es que, en realidad, no hubo ninguno en el 2020. En el mejor año de Robert Lewandoski, debido a la pandemia, el premio fue cancelado y, con ello, la oportunidad de que el polaco quede en la historia oficialmente.

Ahora, con 37 goles en el año y a falta de 4 meses para acabar el 2021, Robert Lewandowski parece querer romper el récord y pelear una vez más por el premio. Sin embargo, los rivales en frente tienen más méritos que él en esta ocasión.

Mucho se ha hablado de Jorginho y cuánto se merece ganar el premio de oro. Y es que el atacante brasileño nacionalizado italiano ganó la Champions League, la Supercopa de Europa y la Eurocopa con Italia en esta temporada.

Estos 3 títulos bajo el brazo del mediocampista italiano pesarían más que los posiblemente más de 40 goles que pueda hacer Lewandowski hasta la premiación. Sin embargo, Jorginho parece no querer el premio.

“Estaba tomando unos días en Formentera, con mis hijos. Estaba tirado en la playa tomando sol y de golpe, vienen y me golpean la espalda: ‘Grande, Antonio. Grande’. Me doy vuelta y era Jorginho. Tenía tapabocas y no lo conocí. Y luego nos dimos un abrazo y después le digo: ‘Cómo es ese escándalo que están diciendo de que te quieren dar el Balón de Oro a ti antes que a Messi’. Él me respondió: ‘Es verdad, es un escándalo. Estoy de acuerdo contigo, Messi lo tiene que ganar siempre hasta que se retire’. Bravo Jorginho, así se habla”, contó Antonio Cassano, exftubolista italiano.

Con Balón de Oro o no, cierto es que Robert Lewandowski ha hecho historia en Alemania y ha llegado a colocarse como el tercer mejor anotador en lo que va del siglo. Este ‘9’ casi siempre cumple bien su función y rinde como el delantero centro neto que todo equipo necesita para terminar las jugadas. De esta manera, el polaco seguirá buscando el Balón de Oro que un día le fue negado. Lo que toca seguir ahora es sus pasos en este mercado de pasos. Su lazo que parecía eterno con el Bayern parece tambalear un poco.

