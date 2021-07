La temporada pasada en la Liga MX, Cruz Azul hizo historia al quedarse con el título nacional luego de más de tres décadas de sequía. De la mano de Juan Reynoso, la ‘Máquina Cementera’ volvió a tocar el cielo con las manos y convertirse nuevamente en el mejor equipo de México. Sin embargo, el camino no fue nada fácil, ya que no solo hicieron frente a rivales de jerarquía, sino que también pasaron complicados momentos en la interna.

Una de esas situaciones complejas se dio con Roberto Alvarado, quien en plena competencia sufrió la pérdida de su bebé que esperaba con su pareja, Dayana Gómez.

Ahora, meses después de aquella trágica noticia, el actual elemento de la selección de México reveló la importancia que tuvo Juan Reynoso en ese momento. “Pasé por un momento bastante complicado. El profesor me entendió, entendió por lo que pasaba y me dio todo su apoyo. Me dijo que estaba conmigo, que toda la fuerza y creo que eso lo hace más grande. Dentro de la cancha es excelente, pero afuera es una gran persona”, develó para El Comercio.

“Creo que el ‘profe’ ha sido bastante importante para mí, para los que estamos acá en Cruz Azul. Es una persona que te motiva bastante, que siempre está con alegría y que siempre te exige al máximo. Creo que ha sido bastante importante para que hoy los de Cruz Azul podamos estar en la selección”, añadió el mediocampista ofensivo.

Cabe mencionar que Roberto Alvarado se encuentra disputando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y este sábado 31 de julio logró acceder a la semifinal tras dejar en el camino a Japón por un marcador de 6-3.

Liga MX 2021

En su debut en el Torneo Apertura, Cruz Azul de Juan Reynoso cayó en condición de local a manos de Mazatlán por un sorpresivo 2-0. Ahora, el cuadro del estratega nacional se viene preparando para enfrentar al Santos Laguna este domingo 1 de agosto.

