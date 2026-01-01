Exjugadores del Real Madrid y de Brasil envían mensajes de apoyo a Roberto Carlos tras problema cardíaco.
Redacción EC
fue noticia mundial luego pasar por un procedimiento “preventivo” en el corazón. El exfutbolista brasileño aclaró que no fue un infarto y que se encuentra bien; sin embargo, recibió innumerables mensajes de apoyo en redes sociales.

En la publicación que el propio exfutbolista subió a su cuenta de Instagram explicando lo ocurrido, en los comentarios se hicieron presentes algunas reacciones de exjugadores del Real Madrid y de la selección de Brasil.

Christian Panucci, exfutbolista y actual entrenador italiano, le envió un mensaje de fortaleza a su amigo.
Por ejemplo, Toni Kroos y Luka Modric se hicieron presentes para darle fortaleza al brasileño. “Amigo mío”, comentó el exmediocampista alemán, quien dejó huella en el Real Madrid y forjó una bonita amistad con Roberto Carlos.

Pero Kroos y Modric no fueron los únicos. Gilberto Silva, excompañero del lateral izquierdo en la selección brasileña, también le deseó pronta recuperación y mucha salud.

Otros jugadores como Falcao y Fernando Morientes no se quedaron atrás y le desearon lo mejor a Roberto Carlos. “Te amo lindo”, escribió el colombiano; mientras que el español fue más profundo: “Deja que te cuiden y Feliz año amigo”, escribió.

Así fueron los mensajes de apoyo a Roberto Carlos.
