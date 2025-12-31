La leyenda del fútbol, el brasileño Roberto Carlos, alertó al mundo del deporte, tras confirmarse este miércoles 31 de diciembre que en las últimas horas fue intervenido por un problema cardíaco.

El campeón mundial en Japón - Corea 2002 se encontraba de vacaciones en su país natal, cuando asistió a una prueba médica por la presencia de un trombo pequeño en una de sus piernas.

Esto motivó a que los especialistas le practicaran una resonancia de cuerpo completo y es aquí cuando advirtieron que un porcentaje muy alto de su corazón no funcionaba.

Afortunadamente, todo salió bien y estará en observación por las próximas 48 horas para descartar cualquier tipo de complicación. En la cirugía se le puso un catéter, y se espera una evolución positiva en los primeros días de 2026.

El Diario AS de España se puso en contacto con el entorno del ex Real Madrid y compartió una breve comunicación del brasileño: “Ahora ya estoy bien y muy vigilado”.

Roberto Carlos tuvo una exitosa carrera en el fútbol, descatando por su velocidad y potente remate con pierna izquierda. Con su selección nacional ganó las competiciones más importantes que disputó.

Además del Mundial 2002, fue campeón de la Copa América en dos oportunidades (1997 - 1999). A estos trofeos se suma la Copa Confederaciones de 1997 en Arabia Saudita.