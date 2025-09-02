Robinho, exjugador del Real Madrid y selección de Brasil, seguirá preso en una cárcel de Sao Paulo, donde purga una condena de nueve años por violación colectiva, luego de que la corte suprema de Brasil rechazara un recurso de su defensa que buscaba su libertad.

La corte informó el lunes que la decisión sobre el exatacante fue tomada por mayoría de votos en sesión virtual. El delito ocurrió en 2013 en una discoteca de Milán, Italia, cuando Robinho jugaba para el AC Milan. La víctima era una joven albanesa que celebraba su cumpleaños número 23.

La justicia italiana lo condenó en 2017 y la sentencia quedó firme en 2022. Y en marzo de 2024, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) brasileño homologó la condena extranjera y ordenó el inicio inmediato del cumplimiento de la pena.

El exfutbolista se entregó entonces a las autoridades brasileñas. Sus abogados han presentado varios recursos para intentar revertir su encarcelamiento.

En noviembre, la corte suprema ya había confirmado por mayoría la validez de la transferencia de la pena a Brasil. Ahora rechazó los llamados “embargos de declaración”, un recurso destinado a aclarar decisiones judiciales.

La defensa del exatacante de 41 años argumentaba que el STJ no habría considerado adecuadamente un voto divergente sobre la aplicación de la ley de migración entre Italia y Brasil. Esta norma permitió la convalidación de la condena.

El ministro, Luiz Fux, relator del caso, estimó que el pedido era inadecuado, al tratarse de un intento de revertir el resultado del juicio, no de aclarar la decisión.

Italia recurrió al acuerdo bilateral con Brasil porque la Constitución brasileña prohíbe la extradición de sus ciudadanos. Robinho mantiene su inocencia y alega que la relación fue consensuada.

