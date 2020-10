Robinho no deja de generar polémica. El delantero que ha visto suspendido su regreso a Santos ha intentado defenderse de las acusaciones que le han recordado que aún tiene pendiente un proceso por violación en Italia.

Mientras espera que se resuelva la apelación sobre este caso, Robinho sostuvo un dialogo con la prensa brasileña con polémicos argumentos. “La gente es muy hipócrita. Sabemos que hay periodistas que salen con mujeres, que beben, que consumen drogas, y que ahora me están atacando por eso”, dijo delantero para UOL Brasil.

El jugador reiteró que su mayor error fue no respetar a su esposa, quien se había ido con él a la discoteca donde tuvo lugar el acto en cuestión, pero se marchó antes. “El error fue no haber sido fiel a mi esposa, no cometí ningún error de violar a alguien, de abusar de alguna chica”, aseveró el deportista.

Por otra parte, Robinho reconoció que Neymar lo ha contactado para brindarle todo su apoyo. “Me envió un mensaje. No es un hecho difícil de pasar. Le sucedió a Neymar también. Me apoyó y se ofreció a ayudarme con la gente que lo ayudó a defender su inocencia”, comentó el internacional sobre el caso Najila Trindade, que fue archivado.

Robinho buscó defenderse tras suspensión de su contrato con Santos.(Video: UOL)

El ex Real Madrid se comparó con el controvertido presidente de Brasil. “Me siento como Bolsonaro, todo el mundo me está atacando. En Brasil priorizan las malas noticias, me están acusando sin pruebas, como al presidente”, dijo Robinho.

