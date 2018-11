Rodolfo D'Onofrio le pidió perdón a Daniel Angelici: “No fue una provocación”

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, le puso paños fríos a la polémica con el máximo representante de Boca Juniors, Daniel Angelici. El ‘millonario’ le pidió perdón al ‘xeneize’ y dijo que sus declaraciones no fueron provocadoras.

"Le quise hablar (a Angelici) como si estuviera al lado mío. Si la gente de Boca lo interpretó mal, pido disculpas", sostuvo D'Onofrio minutos del comienzo del partido entre su equipo y Gimnasia y Esgrima La Plata por Copa Argentina.

Ante las primeras palabras de D'Onofrio, Boca Juniors atinó a pedir a sus hinchas y socios no caer en provocaciones y evitar confrontaciones.

"Quiero que haya paz, tranquilidad, armonía. Quería decir algo, que tal vez en el contexto iba. Pero si se saca de contexto, es un problema. De ninguna manera quiero incomodar a alguien. Que cada uno siga su posición. Después saldrá a la luz y veremos", concluyó el presidente de River.

Ante las cámaras, D'Onofrio le había dicho a Angelici que deje de “presentar carillas” (papeles ante la Conmebol): “Ven a jugar. No somos tan buenos. Está claro que Boca no quiere jugar".

"Termina con esto. Tú me diste tu palabra. No sigas inventando páginas y páginas de abogados que no sirven para nada. Basta de esta pavada de ir al TAS y de decir cosas que no tienen sentido. Yo te hago una convocatoria a la lógica", señaló.

Como se sabe, la final de la Copa Libertadores depende de la decisión del Tribunal, que recibió un documento en el que Boca solicita la descalificación del Millonario por los actos violentos de hinchas y que se declare campeón del Xeneize.

