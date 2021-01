River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores a pesar de ganarle 2-0 al Palmeiras como visitante. Sin embargo, la goleada 3-0 en la ida decretó su eliminación en las semifinales. El ‘Millonario’ estuvo cerca de conseguir la hazaña en Brasil, pero las polémicas decisiones del VAR (anuló un gol en supuesta posición adelantada y el cobró un penal) sellaron el 3-2 como resultado global.

Tras la eliminación de River Plate de la Copa Libertadores, Rodolfo D’onofrio, presidente ‘Millonario’, mostró su satisfacción por el compromiso del equipo, a pesar de la derrota. “Qué orgullo ser de River y estar representado por ustedes, jugadores y cuerpo técnico. La emoción nos llegó a todos! Como siempre caminaremos por el mundo con el honor de ser reconocidos como hinchas de River”, escribió en su cuenta de Twitter.

Recientemente, D’onofrio concedió una entrevista a ’90 Minutos de fútbol’ y fue consultado sobre las polémicas decisiones del árbitro con el VAR. El presidente del club descartó presentar alguna solicitud por el gol mal anulado y el penal no sancionado a favor del ‘Millonario’. “Mi responsabilidad como presidente de un club es respetar las reglas del juego y no criticar las decisiones que tome el árbitro”.

Continuidad del ‘Muñeco’

Sobre la continuidad de Marcelo Gallardo en River Plate a horas de la eliminación de la Copa Libertadores. El mandamás ‘Millonario’ evitó dar detalles sobre el futuro del ‘Muñeco’. “Gallardo cuando llega estas alturas del año evalúa si continúa o no. Es una decisión muy personal, pero mis ganas están. Quiero que se quede hasta cuando yo me vaya, a mí me queda un año más como presidente. Todo está en la cabeza de Marcelo y lo que él decida”, indicó.

Así mismo, agregó: “Para mí es uno de los mejores técnicos que hay, ojalá se quedara por muchísimos años”. Finalmente, fue enfático sobre el supuesto favoritismo a Palmeiras. “Es una sensación que pudo haber tenido mucha gente. Yo lo que sentí en el partido, dejando de lado el VAR, que el fútbol y River necesitan ritmo y ayer no hubo. No le hecho la culpa a nadie, pero el fútbol es otra cosa”, concluyó.

