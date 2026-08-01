Real Madrid se encuentra en negociaciones formales con el Manchester City para fichar a Rodri Hernández . Tras coronarse campeón del mundo con España y ganar el Balón de Oro del Mundial 2026, el mediocampista de 30 años se ha convertido en la prioridad absoluta de la directiva blanca y del entrenador José Mourinho. El jugador ya habría rechazado renovar con el club inglés debido a su firme deseo de regresar a España para jugar en el Santiago Bernabéu.

Los reportes indican que el Real Madrid ya ha pactado los términos personales con Rodri para un contrato a largo plazo hasta el año 2030.

El Manchester City ha tasado al mediocampista en una cifra que oscila entre los 75 y 80 millones de euros. Por su parte, la primera propuesta formal del Real Madrid ronda los 50 o 60 millones de euros, por lo que ambos clubes buscan un punto intermedio para cerrar el traspaso este mismo verano.

Como el contrato de Rodri en el Etihad Stadium expira en junio de 2027 y entra en su último año, el Real Madrid cuenta con margen de presión, ya que el City corre el riesgo de dejarlo ir gratis el próximo año si no lo vende ahora.

Aunque el nuevo técnico citizen, Enzo Maresca, ha insistido públicamente en que desea retenerlo, el club inglés ya avanza de forma paralela en el fichaje de su sustituto, el joven marroquí Ayyoub Bouaddi del Lille