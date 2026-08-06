El mercado de fichajes en Europa suma un nuevo capítulo con el nombre de Rodri como protagonista. El mediocampista del Manchester City ha abierto por primera vez la puerta a un posible fichaje por el Barcelona, mostrando su disposición a negociar los términos de un eventual contrato con el conjunto azulgrana.

Según diversas fuentes, entre ellas el periodista Fabrice Hawkins y Jijantes FC, el internacional español ve con buenos ojos recalar en el equipo dirigido por Hansi Flick, incluso por encima de otras opciones como el Real Madrid. Tanto el club inglés como el propio Madrid ya están al tanto de la postura del jugador, que prioriza vestir la camiseta culé.

Barcelona acelera por Rodri tras su visto bueno

Con el “sí” del futbolista, el Barcelona ya trabaja en estructurar una primera oferta formal que superaría los 50 millones de euros. Sin embargo, desde Inglaterra se estima que una propuesta entre 60 y 70 millones podría ser suficiente para abrir negociaciones con el Manchester City, club que no vería con malos ojos una venta si se cumplen sus condiciones económicas.

El interés del Barça no es nuevo. La dirección deportiva sigue a Rodri desde hace varias temporadas, pero la necesidad se volvió más urgente tras la lesión de Frenkie de Jong, que dejó un vacío importante en el mediocampo azulgrana.

Por qué Rodri encaja en el sistema de Hansi Flick

En el Barcelona consideran que Rodri es el perfil ideal para liderar el mediocampo. Su capacidad para organizar el juego, recuperar balones y sostener el equilibrio táctico encaja perfectamente con la idea de juego de Hansi Flick, quien busca un volante central dominante y con jerarquía.

Además, el propio jugador cree que su estilo se potenciaría en el esquema del Barça, donde tendría mayor protagonismo en la construcción y control del juego.

El gran obstáculo: el fair play financiero

Pese al optimismo que genera el visto bueno del futbolista, la operación no será sencilla. El principal reto del Barcelona pasa por encontrar los recursos financieros necesarios para afrontar el traspaso y cumplir con las restricciones del fair play financiero.

La directiva azulgrana evalúa distintas fórmulas para hacer viable la operación, desde ventas de jugadores hasta ajustes salariales, con el objetivo de concretar uno de los fichajes más importantes del mercado.

Rodri, mientras tanto, espera. Su decisión ya está tomada y el siguiente paso dependerá de la capacidad del Barcelona para convertir su interés en una oferta concreta que convenza al Manchester City.