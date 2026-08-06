Por Redacción EC

El mercado de fichajes en Europa suma un nuevo capítulo con el nombre de Rodri como protagonista. El mediocampista del Manchester City ha abierto por primera vez la puerta a un posible fichaje por el Barcelona, mostrando su disposición a negociar los términos de un eventual contrato con el conjunto azulgrana.

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