A un día de medirse ante la selección de Cabo Verde, Rodrigo De Paul ha pedido mirar con cuidado al cuadro africano y dio a conocer su visión de la actual Argentina, que llega al Mundial 2026 a defender su título obtenido cuatro años atrás.

Sobre el rival de turno y, para muchos, sorpresa de la actual Copa del Mundo, el mediocampista destacó su buen actuar en fase de grupos: “Había dos selecciones importantes que ya habían salido campeonas del mundo (España y Uruguay) pero, como siempre en el fútbol, Cabo Verde hizo los méritos necesarios para estar donde está y nosotros estamos con esa responsabilidad porque así somos, porque al final lo más importante es cómo representamos a la selección argentina. Los hemos estudiado, con el técnico ya vimos bastantes videos así que tenemos una idea”.

Sobre su lavor en el mediocampo, el ‘7′ despejó dudas sobre la importancia de su sector en la presente Copa del Mundo: “cada selección tiene puntos más altos, más bajos, pero es verdad que el mediocampo no define los partidos pero sí los puede direccionar para un lado o para el otro. Nosotros, si bien tenemos como base una manera de jugar e intentamos no renunciar a nuestra idea, esperamos que siempre haya un lugar adaptarse a los cuidados que tenga la selección rival; en base a eso, no perdemos la base pero siepre hay cosas para acomodar, cambiar, mejorar respecto al que está en frente”.

Al preguntársele por las diferencias de participar en un Mundial siendo o no los vigentes campeones, De Paul dijo que “es lo mismo”. “Tenemos las mismas ganas de conseguir lo que conseguimos en Qatar hace tres años y medio. En caso de que no suceda, la desilución será igual; en caso de que sí lo hagamos, la felicidad será también grande”.

“Es verdad que ya ser campeón del mundo, por lo menos te hace llegar un poco más curtido y con un poco más de experiencia, entendiendo que la felicidad, en este caso, como nos tocó pasar, también es un poco efímera, todo pasa y la vida sigue. Por eso lo tomamos como se amerita, con esa responsabilidad pero sabiendo que más allá del fútbol hay muchas más cosas”, agregó.

Sobre su capitán, Lionel Messi, nuevamente se entregó en elogios: “yo siempre, lo que tiene que ver con él, espero lo máximo porque para mí es el mejor de todos, de toda la historia. Es verdad que el fútbol no es un deporte que se juega solo, así que la responsabilidad pasaba más por todos los que lo rodeamos a él, para darle las herramientas para que él haga lo que sabe; cuando eso sucede, el nivel de él siempre es el más alto de todos, así que creo que, más allá de lo que viene haciendo él, el equipo lo viene haciendo muy bien y le está dando esas herramientas para que brille”.

Finalmente, continuó destacando lo visto sobre el rival ante el cual se medirá Argentina en los dieciseisavos de final este viernes (5 p. m. / hora peruana): “Es una selección que sacó resultados importantes, que nos sorprendió a todos. Creo que defienden muy bien, creo que tienen jugadores rápidos. De lo que vimos, de los partidos que jugó, es una selección que espera en un bloque bajo, que no sabemos cómo vamos a enfrentar pero que creemos que así va a ser. Tendremos que tener paciencia. A quienes nos toque jugar, debemos estar atentos para que, cuando ellos salgan rápido y algunas otras cosas que no las voy a decir acá”.