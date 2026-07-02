El centrocampista de Argentina, Rodrigo De Paul, ofrece una rueda de prensa en el estadio Miami Gardens, el 2 de julio de 2026. (CHANDAN KHANNA / AFP)
El centrocampista de Argentina, Rodrigo De Paul, ofrece una rueda de prensa en el estadio Miami Gardens, el 2 de julio de 2026. (CHANDAN KHANNA / AFP)
/ CHANDAN KHANNA
Por Redacción EC

A un día de medirse ante la selección de Cabo Verde, Rodrigo De Paul ha pedido mirar con cuidado al cuadro africano y dio a conocer su visión de la actual Argentina, que llega al Mundial 2026 a defender su título obtenido cuatro años atrás.

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