Tuvo un buen desempeño frente a Boca Juniors, por eso no fue extraño que los medios lo abordaran después del encuentro en el que su equipo empató 0-0 con el club xeneize.

Rodrigo Ureña, el ex Universitario, ahora en Millonarios de Colombia, contó que antes de que su padre fallezca le dijo que una de sus grandes ilusiones era jugar en la Bombonera.

“Mi viejo falleció hace un tiempo y siempre le dije que tenía la ilusión de poder jugar aquí y gracias a Dios se me dio. Para mí ha sido un honor”, comentó el volante.

“Jugar en La Bombonera era un sueño que tenía desde niño. Normalmente sigo mucho el fútbol argentino y Boca es un club al cual sigo muchísimo. La verdad es que estoy muy contento, fue muy especial este día”, agregó.

Ureña tuvo un papel destacado en el partido entre Boca y Millonarios, tuvo un remate al arco e incluso impidió dos goles prácticamente en la línea.