Mal control y expulsión: así fue la primera tarjeta roja de Rodrigo Ureña con Millonarios | VIDEO
Mal control y expulsión: así fue la primera tarjeta roja de Rodrigo Ureña con Millonarios | VIDEO
Redacción EC
Redacción EC

Desde que llegó a Millonarios ha sabido abrirse paso entre los titulares del equipo. El ex ha protagonizado buenos partidos que le generaron elogios, pero esta vez le tocó vivir un momento amargo en el duelo contra Medellín tras ser expulsado. ¿Qué pasó?

Corría el minuto 86 cuando Ureña intenta controlar la pelota en campo propio, pero comete un error y eso es aprovechado por John Montaño. En su intento por recupera el balón, el volante chileno le hace falta y el árbitro no le perdonó: le mostró la segunda amarilla y se fue expulsado.

Ureña se fue del campo entre reclamos al juez principal, pues consideró que no merecía la expulsión. Sin embargo, el partido continuó su curso con normalidad y terminó en un empate 0-0 por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026.

En cuanto a Ureña, el chileno dejó a su equipo con 10 y sumó su primera expulsión de la temporada. El exfutbolista crema no tuvo un buen desempeño y su equipo es antepenúltimo con apenas un punto.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC