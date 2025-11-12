Universitario de Deportes, además de coronarse tricampeón de la Liga 1 Te Apuesto, logró superar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, aunque se quedó en los octavos de final.

En la mencionada llave, perdió con un global de 4-0 ante Palmeiras de Brasil, ahora finalista del torneo junto a Flamengo.

Los cremas lograron un meritorio empate sin goles en Sao Paulo, pero en Lima no tuvieron la regularidad conocida y sobre el particular se refirió el mediocampista chileno Rodrigo Ureña.

“He repasado el partido ante Palmeiras mil veces en mi cabeza. Fue desastroso, ese día no nos salió nada”, dijo en el programa ‘Fuego Cruzado’.

”El profe (Jorge Fossati) confía mucho en mi juego y fallé yo. Debí avisar", añadió.

En esa línea, Ureña confesó que jugó desgarrado, aunque esto último no lo cuenta como excusa de su discreto rendimiento en el Estadio Monumental.

Pese a que mantiene contrato vigente con los cremas hasta finales de 2026, no descarta una eventual salida durante el próximo año.

