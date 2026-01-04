Redacción EC
dejó atrás para iniciar una nueva etapa en Millonarios FC. El volante chileno fue oficializado este domingo y envió un mensaje que ilusiona a los hinchas del cuadro colombiano.

“Me pone muy contento estar acá, voy a entregar lo máximo que tenga, mi profesionalismo, mi trabajo, mi esfuerzo y mi garra a la hora de jugar", expresó el futbolista de 32 años en un primer momento.

El chileno firmó un contrato de dos años con su nuevo club y reveló qué lo sedujo para aceptar la oferta de ‘El Embajador’. “Me llamó bastante la atención el proyecto deportivo. Sabía que habían grandes jugadores, un gran plantel y un gran cuerpo técnico”, comentó.

Luego, Ureña agradeció que todo saliera bien para poder sumarse a su nuevo equipo. “Siempre tuvieron la predisposición para que viniera a jugar acá. Gracias a Dios se pudo dar y espero hacerlo de la mejor forma”.

Por último, el futbolista dejó un mensaje a los fanáticos de Millonarios FC. “Que nos vayan a apoyar, que estén con nosotros. Vamos a dar todo para que podamos estar celebrando con mucha fe”, apuntó.

