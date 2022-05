Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, fue titular en la última prueba del conjunto blanco antes de afrontar la final de la Champions League frente al Liverpool del próximo 28 de mayo, pero aun así no quiso dar por cerrada su presencia desde el inicio en dicho encuentro al asegurar que “todavía” no saben “quién va a jugar”.

”Todavía no sabemos quién va a jugar. Todos estamos bien, listos para jugar y antes del partido lo decide el míster. Todos somos importantes, sea de titular o entrando después hay que ayudar al equipo; es lo que pienso siempre”, dijo el atacante en Movistar+.

Y es que la gran duda del italiano Carlo Ancelotti en el once, tras confirmar en la rueda de prensa posterior al empate frente al Betis (0-0) que el austriaco David Alaba llegará para la final de la ‘Champions’, es si contar con el uruguayo Fede Valverde o con Rodrygo para completar la alineación titular.

Real Madrid igualó frente al Betis

Real Madrid y Betis cerraron su participación en LaLiga Santander con un empate sin goles entre el campeón de la competición y el de la Copa del Rey, respectivamente, en un estadio Santiago Bernabéu que homenajeó a la figura del brasileño Marcelo.

Con la cabeza en la final de la Champions League que el Real Madrid disputa ante el Liverpool el 28 de mayo, el equipo de Carlo Ancelotti cerró una Liga que dominó de inició a fin, reservando fuerzas y sin intención alguna de sufrir una inoportuna lesión en ninguno de sus jugadores.

Tras una primera parte de poco ritmo, en la segunda parte le faltó puntería a Karim Benzema, máximo goleador de LaLiga con 27 dianas, para marcar en las acciones de desequilibrio que generó Vinícius. El Betis confirmó con el punto la quinta plaza en la clasificación y se pudo llevar el triunfo a tres minutos del final pero Joaquín perdonó con todo a su favor para marcar.