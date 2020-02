Lo que parecía ser el penal y gol de la victoria de The Strongest, en la llave de la segunda fase de la Copa Libertadores, terminó por convertirse, en un duro golpe, que posteriormente desencadenaría en la eliminación del cuadro boliviano.

Héroe en muchas ocasiones, la noche del reciente miércoles, Rolando Blackburn se puso el traje de villano y falló el lanzamiento desde el punto penal. El panameño pudo anotar el 5-4 definitivo, pero erró y la serie continuó hasta que Atlético Tucumán se impuso por 6-5.

Un día después del terrible momento, Rolando Blackburn evidenció su dolor mediante un mensaje en sus cuenta de redes sociales. “Siento un dolor muy grande por haber fallado al club del que soy hincha y formo parte, por haber fallado a millones de hinchas y familias, incluyendo la mía", dijo,

El mensaje de Rolando Blackburn en redes sociales.

“The Strongest es grande más grande que un jugador y sabe levantarse de esta y peores caídas, volví a The Strongest porque es mi familia y las familias se apoyan, gracias a todos los que me apoyan y a los que no, quiero decirles que lucharemos todos juntos para este año salir campeones", añadió el delantero.

Rolando Blackburn erró de forma increíble en la tanda de penales. (Video: FOX Sports)

Con la eliminación de la Copa Libertadores, The Strongest perdió la posibilidad de embolsar 550 mil dólares, premio que ganó el Atlético Tucumán.

Ahora el ‘Tigre’ deberá pensar en rehacerse en el torneo Apertura y salir del penúltimo lugar entre catorce equipos, con apenas tres puntos aunque dos juegos menos que sus rivales.

Además, queda pendiente la continuidad del entrenador Mauricio Soria por los resultados en ambas competiciones.

La presidenta de The Strongest, Inés Quispe, ratificó a Soria en el cargo hace una semana, pero versiones de prensa conjeturan sobre posibles candidatos a suceder al exseleccionador de Bolivia.

Fuente: EFE