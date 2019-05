Roma: Rafa Benítez parte con ventaja para ser el próximo entrenador

La Roma ha puesto su mirada en el español Rafael Benítez para que sea el próximo entrenador en la temporada 2019-20 de la Serie A.

Según el medio "Il Messagero", la Roma tiene apuntado el nombre de Rafael Benítez en una lista de posibles entrenadores junto a Jose Mourinho y Antonio Conte.

No obstante, 'The Special One' rechazó cualquier acercamiento de la Roma; misma postura tomó el estratega italiano. Por ende, Rafael Benítez parte con una ligera ventaja para ocupar el cargo.

Claudio Ranieri, actual entrenador de la Roma, dejará al finalizar la temporada el banquillo porque su labor solo se limitaba hasta el cierre del presente ciclo.