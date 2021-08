Roma vs. Trabzonspor EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego de vuelta de los playoffs de la UEFA Conference League, este jueves 26 de agosto desde las 12:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport 252, Sky Sport Uno y Sky Sport Football. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

El cuadro romano volverá a la acción en el torneo europeo cuando reciba al turco Trabzonspor, al que derrotó la semana pasada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Olímpico de Roma.

Roma vs. Trabzonspor: horarios del partido y canales

México - 12:00 p.m.

Perú - 12:00 p.m.

Ecuador - 12:00 p.m.

Colombia - 12:00 p.m.

Bolivia - 1:00 p.m.

Venezuela - 1:00 p.m.

Paraguay - 1:00 p.m.

Chile - 1:00 p.m.

Argentina - 2:00 p.m.

Uruguay - 2:00 p.m.

Brasil - 2:00 p.m.

España - 7:00 p.m.

Roma se impuso 2-1 a Trabzonspor y dio un gran paso, pensando en la clasificación a la ronda de grupos de la primera edición de la UEFA Conference League.

De la mano del portugués José Mourinho, Roma quiere llegar lo más lejos posible en esta competencia y ser protagonista en la Serie A, donde ya ganó (3-1) a Fiorentina en el arranque del certamen.

En la previa, Mourinho se refirió a la ausencia del VAR en el torneo y destacó que la Conference League permite el desarrollo de clubes de menor categoría.

“Es normal que en una competición nueva hayan más problemas, como la falta del VAR, pero es normal porque es una competición que está haciendo crecer equipos con estadios que no están tan avanzados a nivel tecnológico”, indicó ‘Mou’ en rueda de prensa.

Por otro lado, Mourinho dejó entrever que no hará muchos cambios de cara al compromiso frente al Trabzonspor, cuarto en la temporada pasada de la Superliga de Turquía.

“No es el momento de hacer muchos cambios porque hay algunos jugadores que necesitan tener más minutos en las piernas. Mientras que hay otros jugadores que tendrán que descansar para evitar lesiones”, señaló Mourinho,

Roma vs. Trabzonspor: probables alineaciones

Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibáñez, Viña, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Pérez y Shomurodov. DT: José Mourinho.

Trabzonspor: Cakir, Peres, Ie, Hugo, Koybasi, Ozdemir, Hamsik, Gervinho, Bakasetas, Nwakaeme y Djaniny. DT: Abdullah Avci