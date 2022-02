Roman Abramovich, propietario del Chelsea, no ha estado en el último tiempo en la sede del club británico en Stamford Bridge. Al ser un hombre de negocios, se especulaba que su ausencia se debía a temas laborales y no a prohibiciones del Estado. Tras estallar el conflicto entre Rusia y Ucrania, el diario The Sun ha revelado que el magnate tiene prohibido el ingreso a Reino Unido y que “es poco probable que se le permita volver a establecerse en Gran Bretaña” debido a los lazos que lo conectan con Vladimir Putin.

De acuerdo con la información del medio mencionado, los funcionarios de inmigración tendrían instrucciones claras de no dejar pasar al máximo mandatario del Chelsea a tierras inglesas, algo que ya se habría producido en el pasado, puesto que en 2018 se le retiró el visado a Abramovich en medio de otra crisis: las tensiones diplomáticas que se vivieron entre el Reino Unido y Rusia.

¿Por qué ha sucedido esto? Por la supuesta relación de Abramovich con el presidente de Rusia Vladimir Putin. Ello, sumado al conflicto armado entre Ucrania y Rusia, le impedirían vivir en Reino Unido al propietario del Chelsea. Asimismo, tampoco podría obtener la ciudadanía británica, según The Sun.

Por otro lado, el parlamentario laborista Chris Bryant ha afirmado que tiene un “documento filtrado del 2019 proveniente del Ministerio del Interior en relación a Roman Abramovich”. Según cuenta, para el Ministerio, Abramovich “sigue siendo de interés debido a sus vínculos con el estado ruso y su asociación pública con actividades y prácticas corruptas”.

Lo cierto es que Abramovich no ha aparecido por el Chelsea en los últimos meses y con esta información se corrobora que tampoco lo hará en los subsiguientes. No obstante, esto no ha perjudicado en nada a las funciones del club, quienes ya piensan en la próxima temporada con la posible contratación de Jules Kundé.

Conforme a los criterios de Saber más