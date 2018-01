Romelu Lukaku fue uno de los protagonistas del mercado de fichajes anterior. El delantero belga dejó el Everton para ponerse la camiseta del Manchester United, descartando de esta manera la oferta del Chelsea.

A pesar de que Everton recibió mucho dinero por el pase de Romelu Lukaku al Manchester United, unos 85 millones de euros, el club de Liverpool intentó retener al atacante, sin embargo, el dueño de dicho equipo aseguró que la decisión del belga se dio a partir de un hecho insólito.

"El verano pasado, le ofrecimos un contrato mejor que el Chelsea y no quiso quedarse. Si les contara lo que le ofrecimos, no me creerían. Luego, en algún momento de la reunión, Romelu llamó a su madre, que le dijo que estaba haciendo una peregrinación por África y que había visto una especie de vudú que le decía que tenía que fichar por el Chelsea", señaló Farhad Moshiri durante el encuentro anual del Everton.

Las palabras de Moshiri no fueron del agrado de Romelu Lukaku, quien a través de uno de sus representantes, desmintió al propietario del Everton y deslizó la posibilidad de demandarlo.

"La decisión de Romelu no tuvo nada que ver con un vudú. Él toma distancia en relación a estas creencias y esta declaración y ahora verá qué pasos judiciales se pueden adoptar. Él es muy católico y el vudú no es parte de su vida o sus creencias", afirmó un agente del jugador del Manchester United a la "BBC".

En la misma nota, el representante del belga dijo que las declaraciones de Moshiri causaron el enojo de Romelu Lukaku, ya que el atacante dejó el Everton para fichar por Manchester United con el único objetivo de jugar en el más alto nivel.