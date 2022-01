Tema cerrado en Chelsea. Romelu Lukaku y Thomas Tuchel limaron sus asperezas luego de unas polémicas declaraciones del delantero en una entrevista con Sky Italia. De acuerdo a información de medios internacionales, el último lunes se produjo una disculpa por parte del belga para dejar en el pasado esa tensa situación.

Los ‘Blues’ no tenían constancia de la mencionada entrevista y los altos mantos y pesos pesados de la plantilla apoyaron al 100 % la decisión del entrenador de apartar al futbolista del partido contra Liverpool por la Premier League en Stamford Bridge.

“Estamos contentos por habernos tomado tiempo para tratar esto con calma”, dijo Tuchel tras el cónclave del lunes. “Se disculpó y volvió a entrenar con el equipo. Para mí, lo más importante era entender lo que había ocurrido. No lo había hecho intencionadamente para generar mucho ruido antes de un gran partido”, añadió.

De esta manera, Romelu Lukaku volverá a ser convocado por Chelsea para la semifinal de la EFL Cup contra el Tottenham de Antonio Conte. Lo que no está claro es si será considerado desde el arranque o esperará su chance en el banquillo de suplentes.

¿Qué había dicho Lukaku?

“No estoy contento con la situación en Chelsea. Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal (…) Tengo al Inter en el corazón y espero volver a jugar allí. Quiero desde el fondo de mi corazón volver al Inter”, fueron las palabras del ex Inter de Milán.

“Sinceramente no me gustaron. Trae ruido que no necesitamos. No queremos hacer más bola del asunto. Hablaremos con Lukaku de puertas hacia adentro”, fue la respuesta del estratega teutón.

