Barcelona vs Chelsea chocan por la quinta jornada de la fase liga de la Champions League 2025-26 en el estadio inglés Stamford Bridge. Uno de los partidos más emocionantes de la fecha en la que los locales ganan 1-0 por el gol en contra de Koundé y afrontarán el segundo tiempo con un hombre más tras la expulsión de Ronald Araujo.

A los 27 minutos, tras una gran jugada por la banda derecha, el francés Joules Koundé tuvo la mala suerte de anotar en propia puerta y poner el 1-0 a favor del Chelsea.

Aunque el encuentro es vertiginoso, los ‘Blues’ han sido los que más peligro generaron. De hecho, el árbitro del partido anuló dos goles al argentino Enzo Fernández, pero la tercera fue la vencida y el Chelsea se adelantó.

¡MALAS NOTICIAS PARA BARCELONA! EXPULSADO ARAÚJO EN EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO POR ESTE PATADÓN.



A los 44 minutos, el uruguayo Ronald Araujo agravó los problemas del Barza tras ver la tarjeta roja en una falta ante el español Cucurella. Ahora los culés tendrán que buscar el empate con 10 hombres.

Con este resultado, Chelsea suma 10 puntos en la tabla de posiciones, mientras que el Barcelona se quedó relegado con siete unidades.