El defensa uruguayo Ronald Araujo regresó el lunes a los entrenamientos del FC Barcelona después de unas semanas fuera por agotamiento mental según la prensa española, lo que refuerza al líder de la Liga española de cara al derbi del sábado contra el Espanyol.

El club azulgrana anunció este lunes en un comunicado la lista de convocados para el torneo, con la presencia de Araujo y las únicas ausencias de Gavi y del danés Andreas Christensen, ambos lesionados.

Araujo no viste la camiseta azulgrada desde el 25 de noviembre, cuando el Barcelona perdió 3-0 en su visita al Chelsea en la 5ª jornada de la fase de liguilla de la Champions.

En ese encuentro disputado en Stamford Bridge, el defensor uruguayo tuvo una desacertada actuación y acabó expulsado antes del descuento tras ver dos tarjetas amarillas en apenas diez minutos.

Tras ese partido, Araujo recibió numerosas críticas y el futbolista pidió al club una “pausa por salud mental”, según informó la prensa española.

Araujo regresó a los entrenamientos la semana pasada, aunque quedó fuera de la convocatoria para jugar el derbi ante el Espanyol el fin de semana, que ganó el Barça por 2-0 para mantenerse líder de LaLiga.