En un partido que en otras temporadas era de trámite y casi 3 puntos asegurados para el FC Barcelona, ahora es diferente. El equipo azulgrana rescató un empate sobre final ante el Granada (1-1) con tanto del defensor uruguayo Ronald Araújo, quien anotó de cabeza para darle algo de tranquilidad al club en medio de una crisis económica y deportiva.

Al término del partido, el técnico Ronald Koeman aceptó que el club no es el de antes: “El Barcelona de hoy en día no es el Barcelona de hace ocho años. Jugamos a la manera del Barcelona, pero no tenemos velocidad en banda porque Coutinho va para dentro, Demir no va mucho en profundidad. Y es así”.

Conociendo el presente del equipo y sabiendo que su llegada fue ya en un mal momento del club, Koeman sabe que perdió dos puntos importantes en casa: “No había espacios para jugar en corto ni por abajo y defendían con muchos atrás. Había espacios en la banda para centrar. Por lo menos, empatamos. Apretamos al contrario. Lástima que hemos perdido dos puntos”.

Debido a la goleada ante el Bayern Múnich en la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League, hubo rumores acerca de la salida del técnico neerlandés. Decidido a no tocar ese tema, Ronald indicó: “No voy a hablar más de mi futuro”.

FC Barcelona marcha en el séptimo puesto con 8 puntos, 5 menos que el único puntero Real Madrid. Los azulgranas tienen un partido menos, por lo que podrían acortar distancia con su máximo rival.

El próximo encuentro de los culés será de visita ante el Cádiz el 23 de septiembre a las 15:00 hora peruana. El partido es el penúltimo antes de su segundo duelo por la Champions League ante el Benfica.