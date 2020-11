Ronald Koeman ha terminado muy satisfecho con la goleada de Barcelona ante Osasuna, no solo por acabar con la mala racha de Antoine Griezmann frente al arco, sino también se mostró conmovido por el homenaje de Lionel Messi a Diego Maradona.

El holandés ha terminado más que satisfecho con la actuación del francés Antoine Griezmann. “Hoy he visto muy bien a Antoine, desde su posición ha jugado con mucha libertad, ha dado una asistencia y ha marcado un gran gol. Es el jugador que queremos”, dijo el DT para Barça TV.

Ronald Koeman no dejó de mencionar la emotiva celebración de Lionel Messi dedicada a Diego Maradona. “Son cosas de un grande, primero por la jugada y el gol, segundo, por el gesto hacia Maradona. Ha sido algo muy grande. No sabía que Leo iba a hacer esa celebración”, comentó.

El DT de Barcelona ahora pone la mira sobre Atlético Madrid, líder de LaLiga. “Todavía es algo complicada nuestra situación, pero de aquí a final de año tenemos seis partidos, cuatro en casa, y no podemos fallar. El Atlético está muy fuerte, pero es una temporada muy larga”, concluyó.

En medio de la alegría, la lesión de Clément Lenglet parece no preocupar a Ronald Koeman. “He estado con el doctor y parece que no es muy grave, pero hay que esperar hasta mañana. Aún no sé si va a llegar al partido del miércoles, ojalá que no sea mucha cosa”, dijo.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

El emotivo homenaje a Diego Maradona en el Barcelona vs. Osasuna | Video: @FCBarcelona_es