“Y un buen día la diosa del viento besa el pie del hombre, el maltratado, el preciado pie, y de ese beso nace el ídolo del fútbol. [...] Pero el ídolo es ídolo por un rato nomás, humana eternidad, cosa de nada; y cuando al pie de oro le llega la hora de la mala pata, la estrella ha concluido su viaje desde el fulgor hasta el apagón. [...] A veces el ídolo no cae entero. Y a veces, cuando se rompe, la gente le devora los pedazos”.

Eduardo Galeano

Ronald Koeman (Zaandam, Países Bajos, 1963) y Ole Gunnar Solskjaer (Kristiansund, Noruega, 1973) nacieron con diez años de diferencia y a casi 2 mil kilómetros de distancia, pero sus vidas -cual película- parecen tener el mismo guión. Ambos fueron futbolistas, mundialistas, autores de dos goles históricos en la Champions League con el Barcelona y Manchester United, respectivamente, y hoy son los técnicos más cuestionados en los clubes en los que son considerados ídolos tras perder ante sus clásicos rivales (el primero ante el Real Madrid, el segundo frente al Liverpool). De hecho, el noruego estaría viviendo sus últimos días en el United. El fútbol, deporte que vive del recuerdo y la nostalgia, y su dicotomía de tener la mente frágil.

Hay quienes dicen, como el inglés William Henley en su poema “Invictus” -”soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma”-, que cada ser humano decide sobre el curso de su propia vida. Pero a veces un golpe de suerte puede cambiarlo todo. Un tiro libre tan potente como perfecto o la simpleza de poner el pie para desviar un balón y que este ingrese a portería. Dos jugadas distintas, un mismo final: la gloria.

El 20 de mayo de 1992, Ronald Koeman marcó un gol que simboliza el momento cumbre del barcelonismo porque supuso la primera Copa de Europa (hoy Champions League) . Luego de 111 minutos parejos en Wembley, con el marcador igualado en cero, el neerlandés convirtió de tiro libre un golazo que le dio la victoria al Barcelona de Johan Cruyff frente a la Sampdoria.

Se puede discutir el paso de Koeman como entrenador pero nunca dejará de ser uno de los máximos emblemas del club. Cientos de miles somos del Barça gracias a su gol en Wembley. Ánimo @RonaldKoeman ❤️💙 pic.twitter.com/DnXDmKp0Rc — Kratos Culé (@KratosCule) October 25, 2021

Siete años más tarde, en el Camp Nou, Ole Gunnar Solskjaer, como el goleador que fue capaz de marcar 126 goles con los ‘Diablos Rojos’, puso el pie para hacer realidad lo que hoy se conoce como la “remontada imposible” . El Manchester caía ante el Bayern Múnich por el tanto tempranero de Mario Basler, pero Teddy Sheringham y Solskjaer -ambos ingresaron en el segundo tiempo- se encargaron de voltear el partido con dos goles en 60 segundos: primero a los 91′ y luego a los 93′.

Dos héroes eternizados por una jugada. Dos ídolos que volvieron a casa tras su retiro futbolístico con el sueño de volver a tocar la gloria, pero su decisión parece costarles caro. “A veces el ídolo no cae entero. Y a veces, cuando se rompe, la gente le devora los pedazos”.

El Manchester United de Cristiano Ronaldo vivió una pesadilla tras caer goleado por 5-0 ante Liverpool. La jornada de terror para los rojos nubló al atacante portugués, quien tuvo una jugada de la que todo el mundo está hablando. Sin embargo, no es la primera vez que Cristiano pierde los papeles durante un juego.

Solskjaer, un clásico inimaginable y sus últimos días

Cuatro fechas sin ganar en la Premier (tres derrotas y un empate) y una eliminación tempranera de la Carabao Cup. El Manchester United venía mal pero tocó fondo con la aparatosa caída (5-0) frente al Liverpool , el clásico rival, el último domingo en Old Trafford . Reproches, reacciones desmedidas como la agresión de Cristiano Ronaldo a Curtis Jones, pedidos de salida y constantes reuniones de los directivos. Ole Gunnar Solskjaer, el héroe del Camp Nou, no es el diablo de la historia pero está en zona roja.

“Ha sido el día más oscuro desde que he estado a cargo de estos jugadores. No estuvimos a la altura”, fue la autocrítica del entrenador. “Nuestros fans fueron, una vez más, asombrosos en su constante apoyo. Se merecen algo mejor que esto, mucho mejor, y depende de nosotros cumplir. El tiempo es ahora”, agregó ‘CR7′, como líder del equipo, a través de sus redes sociales.

La derrota histórica -por primera vez recibió cinco del Liverpool en Old Trafford- en el clásico remeció los cimientos de un club que tras la salida de Sir Alex Ferguson (2013) no sabe cómo resolver sus problemas. Ni la inversión millonaria (1.350 millones en estos ocho años) ni los cinco técnicos (David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, José Mourinho y ahora Solskjaer) lograron revertir la situación . En todo este tiempo, los ‘Diablos Rojos’ apenas ganaron una Europa League (2017 con ‘Mou’), una FA Cup (2016), una Copa de la Liga (2017) y una Community Shield (2016).

United después

de Ferguson Periodo Títulos David Moyes 1/07/2013 - 22/04/2014 - Ryan Giggs 22/04/2014 - 11/05/2014 - Louis van Gaal 16/07/2014 - 23/05/2016 FA Cup José Mourinho 27/05/2016 - 18/12/2018 Copa de la Liga

Europa League Ole Gunnar Solskjaer 19/12/2018 - actualidad -

Ole Gunnar asumió el mando en diciembre de 2018, sustituyendo a ‘The Special One’, José Mourinho. Luego de dirigir a la sub 20 de Inglaterra, Molde de Noruega y Cardiff de Gales, el entrenador inició su gran reto: devolverle al Manchester el prestigio perdido. Casi tres años más tarde, con 94 victorias en 164 partidos (además de 34 empates y 39 derrotas), el noruego no ha logrado ningún título . Llegó a la final de la Europa League la temporada pasada pero perdió frente al Villarreal.

El inesperado arribo de Cristiano Ronaldo supuso en principio ese golpe de calidad que necesitaba el United para, por fin, dar el siguiente paso y pelear de tú a tú con el Liverpool de Kloop, City de Pep o Chelsea. O eso era lo que se creía. Soslkjaer no supo gestionar la llegada de ‘CR7′. De hecho, el astro portugués lo ha salvado en un par de partidos de Champions, pero no pudo hacer nada frente a los ‘Reds’.

Solskjaer con la tan soñada 'Orejona'. (Foto: UEFA)

“No está al nivel de otros entrenadores como Jürgen Klopp, Pep Guardiola o Thomas Tuchel. Ellos tienen años de experiencia ganando grandes títulos, Ole no tiene eso. Solskjaer no ganará una liga o una Champions como entrenador del Manchester United, no es el técnico adecuado si quieres llegar al siguiente nivel”, explicó el excampeón de Champions con el Liverpool y hoy comentarista deportivo, Jamie Carragher.

Tras el golpazo en el clásico, Ole Gunnar parece tener los días contados. El diario británico “The Guardian” informó este lunes que el entrenador ha perdido la confianza de sus dirigidos, además de soltar el primer nombre para sustituirlo: Antonio Conte, actual DT del Inter de Milán con el que salió campeón de la Serie A la temporada pasada rompiendo la hegemonía de la Juventus, club con el que salió tricampeón entre 2012 y 2014. El estratega italiano también sabe lo que es consagrarse en Inglaterra: ganó la Premier y la FA Cup con el Chelsea.

“ No hay duda de la decisión de Conte desde hace días. Quiere un puesto en el Manchester United y estaría dispuesto a aceptarlo. Pero todavía no hay una propuesta oficial sobre la mesa. El club todavía está pensando si despide o no a Solskjaer ”, tuiteó el periodista italiano Fabrizio Romano, una de las fuentes más confiables a nivel mundial con respecto a fichajes.

Ciento veintiséis goles -y uno que vale por mil- colocaron a Ole Gunnar Solskjaer en la historia del Manchester United. Una derrota por cinco tantos estaría a punto de terminar con su primera etapa como técnico del club en el que aún mantiene su estatus de ídolo.

Koeman y una crisis insostenible

“Con Johan Cruyff empieza todo”, repite Ronald Koeman cuando recuerda aquel título de 1992 en Wembley. Todo el crédito a su exentrenador y su mayor influencia, como lo afirmó en una entrevista con la web oficial de la FIFA. El neerlandés regresó a su casa en agosto del 2020 para tomar las riendas del Barcelona. Casi año y medio después, con el club sumergido en una crisis financiera que tuvo como consecuencia catastrófica la partida de Lionel Messi, Koeman está a punto de tener el mismo final que tuvo su mentor cuando fue técnico del conjunto catalán: ser despedido .

La derrota en el clásico agudizó el momento que vive el Barza. Un 2-1 que no pasó a mayores porque enfrente estaba un Real Madrid que intenta recuperar la memoria de años pasados. “Hicimos méritos para obtener otro resultado y sobre todo en la primera parte. Creo que perdimos una oportunidad muy clara para tener el 1-0 a nuestro favor. Después, ya fue muy complicado”, se justificó el entrenador. Días antes del choque, en medio de constantes cuestionamientos sobre su futuro por los malos resultados, dijo que no hacía “falta que Joan Laporta [Ndr: presidente de la institución] me respaldar cada semana”.

#OJOALDATO - Ronald Koeman es el SEGUNDO entrenador en TODA la historia del Barcelona que pierde TRES clásicos CONSECUTIVOS. El primero fue Patrick O'Connell, entre diciembre de 1935 y junio de 1936 (con cuatro derrotas seguidas no hay NADIE). pic.twitter.com/92o7uG0x06 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 24, 2021

Koeman no tiene los peores registros como técnico del Barza (40 triunfos, 11 empates y 15 derrotas en 66 partidos dirigidos), pero su permanencia pende de un hilo . Por cómo le va ante los dos grandes de España (no le ha ganado al Madrid ni al Atlético), por el bajo rendimiento del club y por sus decisiones erráticas desde que tomó las riendas del club. El neerlandés asumió como entrenador culé en agosto del 2020. Por sus características -exigente, duro- entró como un “salvavidas” para un equipo que no ganaba la Champions desde 2015 y había sido eliminado recientemente de manera estrepitosa: 8-2 ante el Bayern Múnich.

Con Ronald no se mejoró mucho. De hecho, empeoró. Su primera decisión fue prescindir de los servicios de Luis Suárez, el tercer máximo goleador en la historia de la institución. “ La llamada de Koeman para decirme que yo no estaba en sus planes duró 40 segundos, no es la manera de decirlo . Primero me dijo que yo no estaba en sus planes, y luego me dijo que si no conseguía resolver mi contrato iba a jugar contra el Villarreal. No tenía la personalidad para decirme claramente si no me quería o si realmente era el club el que no me quería”, contó el ‘Pistolero’ sobre su salida. “Estaba claro de antemano que las cosas tenían que cambiar. Jóvenes talentos como Ansu Fati y Pedri se están desarrollando muy bien y Luis Suárez era uno de los jugadores que, en mi opinión, jugaría menos esta temporada ”, se defendió el DT.

Koeman no es precisamente una víctima de las circunstancias, pero sí de sus propias palabras. El contexto de crisis económica también jugó un papel importante, pero el técnico se puso a todos en contra con cada declaración. “El Barza no está para ganar muchas cosas”, dijo en enero del 2021, con la temporada liguera en marcha y a puertas de jugarse los octavos de final de la Champions ante el PSG, choque que acabó en derrota para los catalanes.

Ya sin Messi, el neerlandés atinó a decir que el argentino “lo ha disfrazado todo”, dando a entender que todos los problemas del club quedaban tapados por la calidad y efectividad del ‘10′. Tras la derrota ante el Bayern Múnich por 3-0, partido en el que su equipo no remató ni una sola vez a portería, dejó la polémica frase: “Es lo que hay”.

Con el Barza noveno en LaLiga y tercero en la Champions, los hinchas azulgranas piden a cada momento la salida del técnico . Incluso, tras la derrota en el clásico, algunos desadaptados, más radicales, esperaron al estratega a las afueras del Camp Nou para intentar agredirlo. El mensaje era claro: no lo quieren más. El club condenó los actos y anunció medidas drásticas.

Ningún ser humano merece este trato, pero además de eso, la gran mayoría de estos imbéciles no habían ni nacido cuando Koeman nos dio la primera Champions en Wembley. pic.twitter.com/14fY0l2EJl — Marc Crosas (@marccrosas) October 25, 2021

Uno de los secretos que tenía como futbolista estaba en su cabeza, en la manera de manejar la presión y convivir con la crítica constante. Así logró ganar diez títulos y darle su primera ‘Orejona’ al Barza. Pero hoy, en medio de una situación catastrófica en el plano institucional y deportivo, con la hinchada pidiendo su salida, Ronald está cada vez más al borde del KO.

