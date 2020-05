Ingresado de urgencia a un hospital en Ámsterdam hace unos días, Ronald Koeman confirmó hoy a través de una carta que ya se encuentra fuera de peligro y en casa. El actual director técnico de la selección de Países Bajos fue sometido a un cateterismo el último domingo tras presentar un problema cardíaco, y ahora está estable gracias a la rápida atención del personal médico.

Así, en una misiva publicada en la página web de la Federación de Países Bajos, el entrenador reconoció que pese a haber sentido miedo por la intervención, ahora se “siente sano como un pez”, y muy agradecido con todos por sus mensajes de apoyo.

“El pasado fin de semana fue un poco impactante, no solo para mí, especialmente para mi familia y amigos. Afortunadamente, los médicos me ayudaron rápido y maravillosamente, por lo que estoy muy agradecido”, empezó escribiendo Koeman, que no pudo ocultar su asombro ante la ayuda que recibió de parte de muchas personas.

“Fue fantástico. Todos me apoyaron, he recibido muchos mensajes del mundo del fútbol y también de personas desconocidas. Me ayudó mucho y me gustaría agradecerlo a todos”, agregó el DT, que finalizó su carta asegurando estar bien de salud ahora. “Ahora me siento sano como un pez”, sentenció Koeman.

Como bien se recordará, el técnico tomó las riendas del combinado nacional en febrero de 2018 y consiguió la vuelta de su país a las grandes citas del fútbol internacional, pues lo clasificó para la Eurocopa 2020 tras sus ausencias en la Eurocopa 2016 y el Mundial 2018.

Desde que Koeman es seleccionador, Países Bajos ha cosechado diez victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Asimismo, la escuadra de la 'Naranja mecánica’ debería haberse enfrentado a su similar de España en un partido amistoso el pasado marzo, pero la cita se canceló por la crisis del coronavirus.