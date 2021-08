La sonrisa se apagó de forma parcial. FC Barcelona disputó su duelo amistoso contra el Salzburgo y cayó derrotado por un resultado de 2-1. Ronald Koeman decidió trabajar con un sistema distinto aprovechando que se encuentran en pretemporada, por lo que puede ir analizando cada situación. Luego de finalizar el choque contra el conjunto austriaco, el entrenador azulgrana declaró para la prensa respecto a Messi y cómo ve a su equipo de cara al inicio de temporada.

“¿Messi? Lo más importante es que siga con nosotros. No sólo Leo, hay otros jugadores que no han estado con nosotros en este stage para decidir si están a nuestra disposición para este domingo”, sostuvo Koeman en declaraciones a la prensa, por lo que no confirmó la presencia de Lionel Messi ante la Juventus por el Joan Gamper el 8 de agosto.

Respecto a la derrota, el entrenador neerlandés señaló que era algo positivo, aunque no se viera así: “Es lo mejor para nosotros porque estamos en pretemporada y hemos encontrado a un rival que ha jugado con muchísima intensidad. Ha sido un buen entrenamiento, en el que hemos tenido que correr muchísimo. Con dos equipos presionando mucho y alto ritmo. Ha sido perfecto, aunque no me gusta perder”.

Koeman se animó a probar una formación distinta. “Es importante cambiar de sistema. Creo que el sistema de tres centrales nos dio mucho la pasada temporada. De todos los datos de la temporada pasada, nos dicen que fue el que nos fue mejor. Tenemos que ser capaces de volver a él y de cambiar en mitad de un partido. Esto no quiere decir que vaya a ser nuestro sistema”, aseguró el DT blaugrana.

También consideró que aún siendo pretemporada, fue una “semana intensa”, la cual estuvo lleno de entrenamientos; y, que, no se debe olvidar que “todavía faltan jugadores por incorporarse”.