Ronaldinho no ve luz alguna en su estadía en prisión. El brasileño fue detenido hace 12 días en Paraguay por ingresar al país con documentación falsa. Su objetivo era participar de un acto benéfico en la fundación Fraternidad Angelical, la cual está bajo el mando de Dalia López, empresaria vinculada a políticos locales y lavado de dinero. Si ella no aparece, no dejarán libre al exjugador.

La encargada de gestionar el viaje de ‘Dinho’ se encuentra prófuga de la justicia. Debía presentarse este miércoles en la audiencia de imposición de medidas, después que la Fiscalía le imputara a inicios de mes por participación en un delito de producción y uso de documentos públicos falsos. No lo hizo.

No se conoce el paradero de López. La última vez que se le vio fue en el aeropuerto de Asunción en la llegada de Ronaldinho el pasado 4 de marzo.

El abogado de Dalia, Álvaro Arias, se personó ante la jueza penal de garantías Lici Sánchez para reiterar la petición de la víspera de su cliente de suspender la audiencia por un posible contagio de coronavirus debido a que sufre de hipertensión y de diabetes de tipo 2.

“Es una persona que tiene estas dos afecciones de base. ¿Y si llega contagiarse con ese virus?”, consultó Arias a los periodistas en el Palacio de Justicia.

El abogado argumentó que López estará en riesgo si se expone a esa audiencia, en medio de la cuarentena de dos semanas decretada por el gobierno.

Sin embargo, Sánchez declaró en rebeldía a la empresaria e impartió orden de captura para después sea puesta a disposición de otro juzgado penal.

López está señalada por el Ministerio Público como supuesta cabeza de una red dedicada a “facilitar la elaboración y utilización de documentos de identidad y pasaportes de contenido falso”.

La defensa del ex jugador del Barcelona y de su hermano, que es también el representante de Ronaldinho, sostiene que esos documentos fueron un regalo al que no dieron mayor importancia los dos hermanos.

Ronaldinho participó de torneo amistoso en la cárcel de Paraguay. (Captura/Twitter)

