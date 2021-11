Lionel Messi hizo historia al conseguir su séptimo Balón de Oro. El argentino era el favorito de todos. Con el nuevo galardón, superó a Cristiano Ronaldo, quien se quedó con solo cinco premios que entrega la revista France Football.

Las felicitaciones a Lionel Messi no se hicieron esperar. Llegaron de sus colegas, amigos y también de hinchas. Sin embargo, faltaba la de Ronaldinho, su amigo, con quien compartió camerinos durante varios años en el FC Barcelona.

Ronaldinho vio crecer a Lionel Messi, desde su primer gol con camiseta del FC Barcelona, hasta verlo tomando su lugar como gran figura del equipo. El ex futbolista le dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram: “Felicidades, Lionel Messi. Es una gran alegría verte con otro Balón de Oro, eres tan merecedor de todo lo que te pasa en tu vida. Ya son siete y caben más, eh. Estamos juntos, mi amigo”.

Pelé también se sumó a los mensajes de felicitación: “Felicitaciones por otro Balón de Oro. Ciertamente es un homenaje justo para un talento sin par”, escribió el ex futbolista, también a través de Instagram.

Lionel Messi se encargó de poner el foco en el título conseguido en julio en la Copa América 2021 que debía jugarse entre Argentina y Colombia pero terminó disputándose en Brasil por razones sanitarias relacionadas con la pandemia.

“Varias veces me tocó ganar este premio y siempre tenía la sensación de que me faltaba algo, me quedaba una espinita guardada y este año fue todo lo contrario, pude conseguir el sueño que tanto deseaba, después de haber peleado muchísimos años, de haber tenido muchos tropezones, al final llegó y este premio (Balón de Oro) fue en gran parte por lo que hicimos en la Copa América”, sostuvo Messi en la ceremonia.