El regreso de Ronaldinho al fútbol, once años después de anunciar su retiro profesional, no ha generado únicamente sorpresa y expectativa. También despertó críticas. Una de las más contundentes llegó desde Italia, donde Antonio Cassano, exdelantero del Real Madrid y Milan, calificó de “farsa ridícula” la aparición del brasileño con el Ravenna, equipo de la Serie C italiana. “Fue muy desagradable de ver”, sentenció.

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Las declaraciones del exinternacional italiano se produjeron durante su participación en el programa Viva el futbol, donde no ocultó su incomodidad por la decisión del exjugador del Barcelona. Cassano cuestionó que Ronaldinho, a sus 46 años, volviera a presentarse en un campo de fútbol y puso en duda las motivaciones detrás de esta experiencia. “A los 46 años, en ese estado, ¿qué se supone que debe hacer? No lo entiendo”, manifestó.

Se la pinchó al arquero en el calentamiento, participó del gol de su equipo y se fue con los ojos vidriosos. Así fue el regreso al fútbol de Ronaldinho a los 46 años… Un minuto de puro show, qué animal. 🥹🇧🇷 https://t.co/pRZFLdts65 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 17, 2026

Pero ¿quién es Antonio Cassano? Nacido el 12 de julio de 1982 en Bari, Italia, fue uno de los delanteros más talentosos de su generación. Su carrera lo llevó a vestir camisetas de importantes clubes europeos como Roma, Real Madrid, Milan e Inter de Milán, además de representar a la selección italiana. Su calidad técnica, personalidad explosiva y carácter polémico lo convirtieron en un personaje habitual de los debates futbolísticos.

El exdelantero también fue especialmente crítico con los motivos que, según su interpretación, llevaron a Ronaldinho a participar en esta presentación. Cassano consideró que la relación del brasileño con Cipriani, además de una importante oferta económica, explicaría su regreso. Incluso aseguró que no habría aceptado una propuesta similar, aunque le hubieran ofrecido 20 millones de euros. “Me sorprendió porque siempre fue humilde y uno de los más grandes de la historia”, agregó.

💣🔥 "FUE UNA PAYASADA, UNA FARSA": DURÍSIMA CRÍTICA DE CASSANO AL REGRESO DE RONALDINHO 📌 Luego de más de una década sin disputar un encuentro oficial, Dinho volvió al fútbol profesional a los 46 años, aunque su ex compañero en el Milan no tuvo piedad a la hora de cuestionar su aparición en cancha 🗣️ "Lo de Ronaldinho fue una payasada, una farsa. Lo que hizo el otro día fue muy desagradable" 🗣️ "A los 46 años, en esas condiciones, ¿qué se supone que iba a hacer? No lo entendí. Lo hizo porque tiene una relación con Cipriani, que es amigo suyo, y porque le dieron mucho dinero. No lo habría hecho ni aunque me hubieran ofrecido 10 o 20 millones" 🎙️ Viva El Futbol — Diario Olé (@DiarioOle) November 19, 2026

Sin embargo, sus cuestionamientos no significaron un desconocimiento del legado del campeón del mundo con Brasil en 2002. Por el contrario, Cassano lo colocó entre los cinco mejores futbolistas de todos los tiempos, junto a Lionel Messi, Diego Maradona, Ronaldo Nazário y Pelé. Una contradicción que resume su postura: puede considerar una payasada su regreso a las canchas, pero eso no cambia la admiración que siente por uno de los talentos más extraordinarios que ha visto el fútbol.

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