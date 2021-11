Ronaldinho Gaúcho está envuelto en un nuevo escándalo en Brasil. En las últimas horas, el periódico Extra desveló que el astro fue citado por los tribunales para resolver un asunto relacionado con una deuda que tiene con Priscilla Coelho, su expareja, a quien debe cumplir mensualmente con una pensión.

El ex Barcelona debía asistir al llamado del Tribunal de Rio de Janeiro el pasado 11 de noviembre. Sin embargo, los agentes no pudieron ubicar al campeón del mundo en 2002, pese a los intentos. Entonces, si el astro no cumple con sus deberes podría ser encarcelado y, encima, utilizarían sus bienes como prenda de pago.

De momento, el ente de justicia resolvió dar plazo hasta el 1 de diciembre para que Ronaldinho cancele el pendiente con Priscilla Coelho, quien tuvo una relación sentimental de seis años con el retirado deportista. La mujer, que inició el proceso en 2019, consiguió que le reconozcan una pensión alimenticia por 100 mil reales al mes (más de 17 mil dólares).

Frente a la postura de ‘Dinho’, el abogado de la expareja, Bruno Medrado, brindó detalles del tema. “En este caso, el trámite de ejecución que ya hemos iniciado para recibir el monto, ya definido en el proceso que juzgará a la unión estable, de esta pensión provisional, no encaja en esta discusión. Si quiere revertir la decisión, tiene que ir al proceso principal, que fue lo que le otorgó esta pensión alimenticia provisional. Ahora es paga o paga”, explicó el letrado a Extra.

Como se recuerda, Ronaldinho ya enfrentó una pena de cárcel en marzo del año pasado. El ex Milan y su hermano Roberto ingresaron a Paraguay con documentos falsos. Por ese delito, el ganador del Balón de Oro estuvo un mes en prisión. Tras pagar una fianza de más de medio millón de dólares, cumplió con arresto domiciliario en un hotel de Asunción.

¿Dónde está Ronaldinho?

El ganador de la Champions League (con Barcelona) y la Copa Libertadores (con Atlético Mineiro) se ha dejado ver en Catar en los últimos días. ‘Dinho’ está cumpliendo con una agenda laboral que incluye una serie de eventos. Entre ellos, el brasileño asistió a uno sobre el Mundial del próximo año.

De hecho, durante la velada, Ronaldinho y juntó con diversas figuras del balompié. Aunque la imagen más conmovedora de la cita la protagonizó con Samuel Eto’o, gran amigo y antiguo compañero en filas azulgranas. El sudamericano y el africano se dieron un fuerte abrazo e intercambiaron palabras de cariño.