Samuel Eto’o está muy tocado por la delicada situación que vive Ronaldinho, su amigo y excompañero en el Barcelona. El camerunés se expresó, mediante un video publicado en redes sociales, aprovechando el cumpleaños número 40 de la ‘Sonrisa del fútbol’.

“Hola, hermano. No tengo palabras. No sé ni qué decir, estamos hablando, a ver cómo te podemos animar. Tú, mi hermano, mi amigo, no puedo imaginar lo que estás pasando. Solo te pido que tengas fuerzas y que reces mucho”, manifestó el africano.

Eto’o también desea que ‘Dinho’ salga muy pronto de la prisión paraguaya donde fue recluido desde principios del mes. El exdelantero envió buenas vibras al brasileño, con quien compartió vestuario entre 2004 y 2008 en el elenco catalán.

“Espero que todo esto se solucione pronto porque eres francamente una buena persona y un buen chico. Desde aquí, el negro te quiere mucho y sabes que puedes contar conmigo para todo lo que necesites, lo que puedo hacer, lo haré. Si no lo puedo hacer, pediré a un amigo un favor”, concluyó.

Ronaldo dedicó mensaje a ‘Dinho’

Mediante su cuenta oficial en Facebook, Ronaldo Nazário saludó a Ronaldinho por su cumpleaños. Al igual que Eto’o, el ‘Fenómeno’ confía en que el ex volante superará este inconveniente rápidamente.

“Felicidades Xará, y que puedas superar esta etapa difícil de tu vida con la alegría de siempre”, escribió el ex Real Madrid, quien compartió imágenes con ‘Dinho’ cuando enfrentaron en el clásico español y defendieron la camiseta de la selección brasileña.