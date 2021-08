La amistad por encima de todo. Esa es la forma de pensar de Ronaldinho Gaúcho, quien hizo una confesión sobre el resultado de la la final de la Copa América que enfrentó a la selección brasileña, la que alguna vez defendió, y la argentina, cuyo capitán es Lionel Messi, su amigo y antiguo compañero en el Barcelona de España.

Un gol de Ángel Di María le dio la victoria a la Albiceleste por 1-0 y, en consecuencia, significó al primer título para Leo Messi con la Albiceleste. Al mismo tiempo, la ‘Canarinha’, con la que ‘Dinho’ ganó la Copa Mundial del 2002, no fue capaz de ratificar el estatus de campeón continental tras el éxito conseguido en 2019.

Sobre el compromiso desarrollado en el estadio Maracaná el mes pasado y el desenlace, Ronaldinho confesó que se “quedo triste porque Brasil perdió”. Eso sí, el ex Milan también pudo disfrutar porque Messi alzó el trofeo continental liderando a la escuadra argentina: “Muy feliz por Leo”, agregó el crack que también obtuvo el Balón de Oro.

Enseguida, ‘Ronnie’ profundizó más en las sensaciones durante una conversación con el español Ibai Llanos. “Faltaba eso para él, ganar algo con la selección. Entonces, es algo que me dejó muy contento. Si los amigos son felices, es algo que me deja contento”, añadió en la transmisión mediante la plataforma Twitch.

Eso sí, Ronaldiho admitió que tiene pocas chances de dialogar directamente y con frecuencia con Messi. “Leo y yo no hablamos cada día porque tiene una vida muy dura, como la que yo tuve cuando era jugador, pero siempre que tenemos posibilidad hablamos y nos escribimos mucho”, indicó el astro.

Nada que ver con los banquillos

En la charla con Ibai, Ronaldinho comentó que no se ve “como entrenador”. El brasileño justificó que “siempre he sido de jugar, ver partidos de 90 minutos no me gusta. Me gusta ver goles y jugadas, partidos enteros me cuesta más”.

Eso sí, ‘Dinho’ está comprometido con la colaboración para el crecimiento de los nuevos valores, quienes le tienen como un referente. “El objetivo es ayudarlos, que sean felices. Lo más difícil es que muchos sueñan con llegar, pero llegan muy pocos. Está muy restringido”, cerró.