Ronaldinho Gaúcho volvió a pisar suelo italiano y lo hizo para protagonizar una presentación que difícilmente pasará desapercibida. El legendario futbolista brasileño aterrizó este jueves en Emilia-Romaña para incorporarse oficialmente al Ravenna, equipo de la Serie C italiana.

A sus 46 años y más de una década después de su retiro profesional, el ganador del Balón de Oro prepara así una inesperada vuelta al fútbol competitivo.

El brasileño llegó al aeropuerto de Forlì, donde participará en los actos organizados por el club con motivo de la nueva temporada.

Ronaldinho, el exfutbolista brasileño, comentó quién es el mejor de la historia, según su opinión. (Foto: Lionel Hahn/Getty Images)

Ronaldinho volvió a mostrar su mítico “shaka”

El Ravenna compartió en sus redes sociales imágenes de la llegada de Ronaldinho a Italia. Como no podía ser de otra manera, el astro brasileño volvió a regalar uno de sus gestos más reconocidos: el tradicional “shaka”, realizado con el pulgar y el meñique extendidos.

La llegada de ‘Dinho’ genera una enorme expectativa entre los hinchas, especialmente porque su incorporación no responde únicamente a motivos deportivos.

El fichaje forma parte de una estrategia comercial y de expansión internacional impulsada por el club italiano.

¿Por qué Ronaldinho jugará para el Ravenna?

Ronaldinho mantiene una estrecha relación con Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna y empresario italiano perteneciente a la familia propietaria del grupo de restauración Cipriani.

Cipriani adquirió el club en 2024 como un proyecto personal vinculado con su ciudad natal y con la intención de impulsar su crecimiento.

La incorporación de Ronaldinho apunta precisamente a reforzar esa proyección internacional. El proyecto cuenta además con socios como Black Duck y acuerdos comerciales, entre ellos uno con Nike.

Ronaldinho has landed in Italy ahead of his presentation as a new signing for third-tier Ravenna 11 years after his retirement.



The former Ballon d’Or winner is part of Ravenna’s ownership group led by Ignazio Cipriani, part of the luxury hotel dynasty.



Ronaldinho’s last… — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 20, 2026

Aunque el objetivo principal tiene un componente comercial y de posicionamiento de marca, existe un atractivo adicional para los aficionados: Ronaldinho tiene previsto disputar al menos un partido oficial con el Ravenna.

¿Cuándo debutará Ronaldinho?

Por ahora, el Ravenna todavía no ha confirmado cuándo podría producirse el debut oficial de Ronaldinho.

El brasileño anunció en junio su regreso al fútbol profesional de la mano del conjunto italiano. Ahora, su llegada a Emilia-Romaña acerca un poco más el momento en que podría volver a disputar un partido oficial.

La expectativa es enorme por ver nuevamente en una cancha al futbolista que brilló con clubes como Barcelona y Milan y que conquistó el Mundial con Brasil.

“El fútbol siempre ha sido alegría para mí”

Durante su presentación oficial, realizada hace casi dos meses en Miami, Ronaldinho explicó que su principal motivación para regresar sigue siendo la misma que lo acompañó durante toda su carrera: disfrutar del fútbol.

“El fútbol siempre ha sido alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu al Ravenna. ¡Que empiece la magia!”, señaló el legendario brasileño.

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