Ronaldinho llegó a Italia y jugará para el Ravenna. Foto: Instagram
Ronaldinho llegó a Italia y jugará para el Ravenna. Foto: Instagram
Por Redacción EC

Ronaldinho Gaúcho volvió a pisar suelo italiano y lo hizo para protagonizar una presentación que difícilmente pasará desapercibida. El legendario futbolista brasileño aterrizó este jueves en Emilia-Romaña para incorporarse oficialmente al Ravenna, equipo de la Serie C italiana.

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